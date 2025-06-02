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大巴黎奪歐冠盃 法球迷狂歡失控2死192傷 警逮500多人

編譯中心／綜合1日電
巴黎聖日耳曼隊獲歐冠賽冠軍，在香榭麗舍大道勝利巡遊。（美聯社）
巴黎聖日耳曼隊獲歐冠賽冠軍，在香榭麗舍大道勝利巡遊。（美聯社）

法國巴黎聖日耳曼隊（Paris St Germain）在歐冠賽以5：0大勝義大利國際米蘭隊，成為歐洲冠軍，法國民眾為此狂歡，但內政部1日表示，共有超過500人在慶祝活動中被捕，同時據報有2人死亡、192人受傷。法國總統馬克宏在愛麗舍宮接待球隊，並譴責慶祝勝利演變成暴力衝突，「不可接受」，強調當局會追查、懲罰，絕不手軟。

這是聖日耳曼隊首次贏得歐洲俱樂部足球最高榮譽的決賽，且在這場比賽創下該賽事決賽比分5：0的最高紀錄。法廣報導，這家俱樂部曾依靠卡塔爾的巨額資金，不惜重金獲得世界上最偉大的球員，但從梅西、內馬爾直到姆巴佩，都未能為這家法國俱樂部帶來獎盃，令法國球迷很失望。

半島電視台報導，19歲的法國前鋒德西雷·杜埃在這場比賽，僅上場一個多小時就攻入兩球並助攻一球，隨後在下半場被替換下場。德西雷·杜埃成為繼帕特里克·克魯伊維特和卡洛斯·阿爾貝托之後，第三位在歐冠決賽中進球的青少年球員。

除了杜埃能夠梅開二度，阿什拉夫·哈基米、赫維恰·克瓦拉茨赫利亞和替補上場的塞尼·馬尤魯各自（第四位在決賽中進球的青少年球員）各進一球，為巴黎聖日耳曼隊在歐冠69年歷史上創下決賽最大比分勝利的紀錄。

成千上萬的巴黎聖日耳曼球迷到場狂歡，他們揮舞旗幟，點燃煙火，淹沒來自國際米蘭的對手，許多國際米蘭球迷在終場哨響前很久就離開球場。

冠軍隊員們被邀請到總統府，接受總統馬克宏的祝賀，不幸的是，有不法分子趁人們湧上街頭歡慶的機會製造混亂，砸商店搶東西。有一名年輕人死在慌亂司機所開的汽車下，一名警察被炮竹炸傷，傷勢嚴重。

在數以千計球迷走上精品店林立的巴黎香榭麗舍大道，有人砸毀公車候車亭、朝鎮暴警察扔東西，警方則施放催淚瓦斯及水砲來擊退蜂擁向前的群眾。內政部並通報共發生數百起火警，其中包括逾200輛汽車被縱火，約22名維安部隊成員及7名消防員受傷。

內政部初步評估，截至1日上午，包括巴黎的491人在內共559人被捕，其中320人遭警方拘留，含巴黎的254人。

巴黎聖日耳曼隊在香榭麗舍大道勝利巡遊，支持民眾狂歡慶祝。（美聯社）
巴黎聖日耳曼隊在香榭麗舍大道勝利巡遊，支持民眾狂歡慶祝。（美聯社）

巴黎聖日耳曼 內政部 馬克宏

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