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北韓新驅逐艦下水典禮嚴重事故 金正恩震怒

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北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

編譯周辰陽／即時報導
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在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

韓聯社22日引述北韓官方媒體報導指出，北韓軍隊新造5000噸級驅逐艦22日舉行下水典禮時發生「嚴重事故」，國家領導人金正恩稱此為「犯罪行為」，不能容忍。

根據北韓官媒朝中社發布的新聞，這艘驅逐艦的下水典禮於21日在清津造船廠舉行，金正恩親自出席觀摩。然而，過程中發生嚴重事故，原因是「指揮不熟、操作不慎，無法保障底盤移動平行度」，結果「船尾部分的下水滑板先脫離擱淺，部分區段船底破孔導致船艦失衡，船首部分未被脫離船台。」

金正恩親眼目睹事故全程後嚴厲斥責相關單位與人員，直言「這起事故完全由做事不慎、不負責任和不科學的經驗主義所造成，是既不可有、又不可接受的嚴重的重大事故、犯罪行為」。

金正恩強調，此次事件損害國家的尊嚴與自尊，「事故責任完全在於黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位及清津造船廠的相關人員」。他指示，將於6月召開的黨中央委員會全體會議上，必須就此「不負責任的嚴重錯誤」立案審查。

金正恩指示，「盡快修復驅逐艦是直接關乎國家權威的政治問題，而非單純的商業性問題」，下令無論如何，務必在黨中央6月全會召開前無條件完成修復工作，並對事故調查小組提出重要指示。

金正恩 北韓

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