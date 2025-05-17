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南韓光州市輪胎工廠大火 有毒黑煙沖天、400名員工急撤

編譯周辰陽／即時報導
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南韓光州市的錦湖輪胎工廠17日冒出濃煙。（路透 / 韓聯社）
南韓光州市的錦湖輪胎工廠17日冒出濃煙。（路透 / 韓聯社）

南韓第二大輪胎製造商錦湖輪胎（Kumho Tire）位於光州市的工廠17日清晨發生大火，造成1名員工與2位消防員受傷，約400名員工緊急疏散，生產作業全面停擺。

YT連結：https://youtu.be/uIK6ZkLpVKc?si=vAisHuwZUUcxQ-KL

韓聯社報導，消防部門當天上午7時11分左右接獲多通報案電話，指光州市光山區的錦湖輪胎工廠發生火災，隨即發布二級應變，動員全市消防人力投入救火。

錦湖輪胎與消防部門均證實，一名20多歲的男性員工受傷，被送往附近的醫院，沒有生命危險。據報導，該員工腿部重傷，一度受困在廠房內，於上午8點59分獲救。另有一名50多歲消防員臉部燒傷，以及一名30多歲消防員則是頭部受傷。

錦湖輪胎約400名值班工人疏散，目前未有其他傷亡報告。一名公司幹部接受電訪時表示，「所有生產將會暫停，直到情況得到控制」。

起火的建築物據了解為用來將輪胎原料生橡膠與化學藥品混合的精煉設施，預熱橡膠的設備因不明原因冒出火花，點燃周圍可燃物。雖然員工嘗試撲救，但火勢迅速擴大，起火的建築開始坍塌，並波及鄰近的建築。由於鄰近建築內存放危險物質，消防人員在持續滅火的同時，也隨時做好撤離的準備。

根據報導，約167名消防員和65輛設備已投入救火行動。儘管位於市中心的工廠陷入火海，黑煙與有毒氣體四散，引發了民眾的不安。消防部門表示，工廠內存放約20噸的生橡膠，影響滅火進度，可能需要幾天時間才能完全撲滅火勢。

南韓光州市的錦湖輪胎工廠17日清晨發生大火，生產作業全面停擺，可能需要幾天時間才...
南韓光州市的錦湖輪胎工廠17日清晨發生大火，生產作業全面停擺，可能需要幾天時間才能完全撲滅火勢。（路透 / 韓聯社）

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