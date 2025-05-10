新教宗懂7種語言 深受方濟各尊敬 還是個網球迷

69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，一名志願者在梵蒂岡聖伯多祿廣場分發梵蒂岡日報《羅馬觀察報》。（歐新社）

梵蒂岡西斯汀教堂(Sistine Chapel)的煙囪8日下午冒出白煙，樞機主教們在樞密會議(Conclave)的第二天選出了普雷沃斯特(Robert Prevost)成為天主教第267任教宗 ，並以良14世 (Leo XIV)作為新教宗的名號。

美國有線電視新聞網(CNN)9日報導，良14世被選為教宗代表已故教宗方濟各 的理念延續，而他預期將繼續方濟各的教會改革，以及對貧窮和邊緣人們的關注。

以下是CNN整理出有關這位新任美籍教宗的10件事。

「最不美化」樞機主教

普雷沃斯特1955年9月14日出生於美國伊利諾州芝加哥，在芝加哥取得神學文憑，但在他後來所居住以及生活的梵蒂岡中，他被認為是一位「最不美國化」的美國樞機主教。他曾在秘魯的特魯希略工作10年，之後被任命為秘魯奇克拉約的主教，在2014年到2023年於當地服務。

他的母語是英語，也能說流利的義大利語、西班牙語，8日當選教宗後在聖伯多祿廣場首次演說就用了這兩種語言。他也通曉法語與葡萄牙語，還能讀德語、拉丁語。

方濟各對他評價高

根據CNN的梵蒂岡記者蘭姆，已故教宗方濟各「非常尊敬他並對他的評價很高」。「教宗方濟各顯然在他的身上看到某些東西，他視他為一位有能力的領導者。」

奧斯定修會成員

教宗良14世是遍布全球的奧斯定修會的成員，他曾擔任這個修會的總會長超過10年時間。奧斯定修會是天主教的一個託缽修會，在13世紀由多個奉行聖奧斯定生活規則的隱修團體整合而成。這位新教宗在首次的演講中表示，他是聖奧斯定之子，體現的理念是，在教會階層裡的所有人，不論從教會領袖到一般信徒，都是同行的人。

有豐富領導經驗

教宗方濟各生前任命普雷沃斯特為教廷主教部部長，該部負責評估主教候選人並為新的任命提供建議。他同時也是拉丁美洲宗座委員會的領導人。CNN的梵蒂岡分析家艾倫表示，「他被認為是一位冷靜、不偏坦的人，是處事公正的人，對他認為需要完成的事有非常清楚的想法，但是他在推進事情時不會過度強勢。」

重視傳教士使命

在羅馬擔任領導職務之後不久，普雷沃斯特在「梵蒂岡新聞」的一項訪問中說，「我仍然認為我自己是一名傳教士。我的工作，就像每位基督徒一樣，是一位傳教士，無論身在何方，都要宣揚福音。」艾倫說，「他是一位，即使是來自西方世界，但將會非常關注全球教會需求的人。」他說，「我們在講的是一位在教會的大半時間是在海外，在秘魯擔任傳教士的人。」

也是秘魯公民

良14世擁有美國和秘魯的雙重國籍。根據秘魯國家移民登錄資料，這位在美國出生的新教宗在2015年8月取得秘魯公民權。

名號反映對窮人承諾

前一位使用「良」做為教宗名號的良13世是一位站在窮人身邊，以及為工人挺身而出的教宗。在1878年到1903年擔任教宗的良13世特別強調工人權力和天主教的社會教義，所以新教宗選擇這個名號是一項強烈的表明。

中間派團結者

他在教會方向上，以及在支持一個更具包容性的全球教會理念上，與方濟各站在一起，但是他預期會有自己的領導作法。良14世預期在社會議題上，例如移民和貧窮方面，會較向進步派靠近，但在天主教教義的道德議題上，會較與溫和派一致。

大學主修數學

普雷沃斯特是從賓州維拉諾瓦大學的數學系畢業，並取得芝加哥天主教神學聯盟的神學文憑。他後來被送到羅馬研讀天主教「教會法」(Canon Law)，他在後來的神職生涯中，在秘魯特魯希略的神學院教授教會法。

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