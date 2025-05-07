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傳承或創新 歷任教宗挑選名號的深思熟慮遠超想像

編譯張佑生／即時報導
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梵蒂岡西斯汀聖堂7日傍晚煙囪冒出黑煙，代表樞機團對新教宗人選尚未達成共識。(歐新社)
梵蒂岡西斯汀聖堂7日傍晚煙囪冒出黑煙，代表樞機團對新教宗人選尚未達成共識。(歐新社)

梵蒂岡西斯汀聖堂（Sistine Chapel）的煙囪7日冒出濃濃黑煙，意味樞機團在樞密會議（Conclave）首輪投票未能選出新教宗

教宗一當選就選擇一個不同於領洗聖名的名號，這已經是歷史悠久的傳統，雖然在教會初期並非如此。教宗們經常選擇取用前一任或前幾任羅馬主教的名號，以表達尊重、景仰、認同或延續性，但也有些教宗會選擇不同的名號，展現出創新的精神。

直屬教廷的梵蒂岡新聞網報導，新任教宗接受依法當選伯多祿繼承人後，在他履行其它任何義務以前，首要之務就是要選擇名號。執事級樞機首席樞機在聖伯多祿大殿中央陽台以拉丁文宣布「我們有教宗了」以後，要立即公布新教宗的領洗聖名，以及他所選擇的宗座名號。

另取名號的悠久傳統

按照歷史悠久的傳統，教宗的名號不同於其領洗聖名。這選擇依循了首位教宗、聖伯多祿的先例，他出生時取的名字是西滿。

這個習俗在基督信仰第一個千年內就已經形成，意味著當選為伯多祿繼承人有如第二次誕生。在基督信仰最初幾個世紀，多位教宗選用新名號，因為他們的本名源自外教信仰。

然而，不是所有教宗都採納這個作法。歷史上的266任教宗，只有129任選擇了新名號。這項傳統於公元955年成為慣例並流傳至今，從那時起，只有兩位教宗打破慣例，他們是哈德良六世（1522年至1523年）和瑪策祿二世（1555年）。對於修會出身的教宗，宗座名號實際上成了他們人生的第三個名字。

選擇名號的原因

談到名號的選擇，很多教宗會選擇他們前一任或前幾任羅馬主教的名號，以表達尊重、景仰、認同或延續性。這也表現出他們渴望步履前任的芳蹤，推進之前宗座牧職的重點。

另外有些教宗會選擇不同於前一任的名號，有時候這意味著創意和改變的承諾。以教宗方濟各為例，他是歷史上第一位以亞西西聖方濟各的名字為名號的教宗。

最常見的名號：若望、額我略、本篤、庇護

在教宗史上，最常見的名號便是若望，聖若望一世於523年成為首位選擇此名號的教宗，他也是位殉道者。最後一位選擇以若望為名號的是義大利籍的龍卡利（Angelo Giuseppe Roncalli），他於1958年當選為若望廿三世，2014年由教宗方濟各冊封為聖人。

其它常選擇的名號涵蓋了額我略，以紀念額我略一世教宗，也就是人們熟知的聖大額我略（590年至604年）。最後一位以此為名號的是1831年的額我略十六世教宗。本篤的名號也獲選16次，包括2005年的拉辛格（Joseph Ratzinger）。

還有一些是傳統上常出現的教宗名號，例如：克萊孟、依諾增爵、良，以及庇護。

在1775年至1958年期間的11位教宗，有七位以庇護為名，也就是從庇護六世（1775年至1799年）到庇護十二世（1939年至1958年）。帕切利（Eugenio Pacelli）選擇以庇護十二世為名號，因為他與庇護九世（1846年至1878年）有家族淵源，而且對庇護十世（1903年至1914年）心懷感激，1954年將庇護十世冊封為聖人。再者，此選擇也表達出帕切利教宗對庇護十一世（1922年至1939年）的認同。正是庇護十一世將帕切利擢升為樞機，並任命他為國務卿。

此外，有些名字從未成為教宗名號，諸如：若瑟、雅各伯、安德肋和路加。而且，沒有任何教宗選擇以伯多祿為名號，以示對首位教宗的敬重。

六位教宗以保祿宗徒為名號

然而，有六位教宗選擇以保祿宗徒的名字為名號，其中有教宗蒙蒂尼（Montini），他的名號是保祿六世（1963年至1978年）。這選擇反映出他牧職的一大重要面向，即踏上海外的使徒之旅。

兩位教宗選擇雙名號

首位選擇雙名號的教宗是1978年的盧恰諾（Albino Luciani），以強調與若望廿三世及保祿六世的連貫性。他的繼任者沃依蒂瓦（Karol Wojtyla）做了同樣的選擇，取名為若望保祿二世。

至於本篤十六世，他在2005年4月27日舉行的首次週三公開接見中解釋道，他選擇以本篤為名號，是為了在精神上與本篤十五世教宗和諾爾恰的聖本篤（Benedict of Nursia）相連結。本篤十五世在第一次世界大戰的動亂時期引領教會，聖本篤則是西方隱修制度的創始人、歐洲的主保之一。

教宗 方濟各

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