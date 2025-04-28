加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓裔社區節慶活動，至少造成11人喪命，環球郵報獨家指出，凶嫌疑為患有精神病男子，其臉書帳號顯示他來自台灣高雄。

這起事件發生於26日晚間8時左右，地點位於溫哥華日落區（Sunset neighborhood），菲律賓人社群當時正在舉行拉普拉普日（Lapu Lapu Day）街區派對活動。日落區以擁有為數眾多亞裔 人口著稱。

根據當地警方說法，犯嫌是名為「羅開吉」（譯音，Kai-Ji Adam Lo）的30歲男子，當時他駕駛黑色Audi Q7休旅車衝撞人群，犯案原因應與精神疾病有關，已排除本案為恐怖攻擊。

環球郵報指出，該嫌已被控8項謀殺罪，警方尚未透露嫌犯涉案動機，僅表示男子長期深受心理健康 問題所擾。

鄰居表示，羅開吉與兄弟（Alexander）及父母在十多年前搬入該社區。羅的母親以中文與鄰居互動，羅父親則在搬入社區不久因病去世。羅的臉書帳號顯示，他來自台灣高雄。

鄰居提到，警方時常出現在此，包括最近2周內來詢問是否有監視器畫面。另一名鄰居則指出，有時能聽到屋內傳出爭吵聲，主要是羅與母親之間的高聲對話，但未曾見過肢體暴力。

該鄰居說，「他總是跟媽媽吵架，我不知道為什麼。」並形容羅經常表現得焦慮，「他非常緊張，總是害怕會發生什麼事情傷害到自己。」

溫哥華代理警察局長拉伊（Steve Rai）表示，尚無法說明嫌犯的作案動機，但確認羅有「長期與警方及醫療機構互動的精神健康記錄」，但未透露近年警方究竟到訪過多少次。

他的職業情況尚不明。臉書資料顯示，他曾就讀英屬哥倫比亞大學（UBC）商學院。

報導指出，羅的兄弟亞歷山大於去年1月28日被發現陳屍於距家2公里的住宅內。羅曾在GoFundMe平台發文，形容兄弟之死對家庭帶來沉重的財務與情感打擊。他提到，母親隨後因無法承受打擊而自殺未遂，並住進加護病房數周。