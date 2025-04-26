我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

紀念納粹屠殺受害者 捷克朗讀受害者名字重建尊嚴

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
特雷津是捷克紀念納粹大屠殺的重要地點之一，以及對納粹暴行教育和反思的場所，每年數以千計的訪客來此紀念受害者與認識這段歷史。圖為特雷津集中營外的猶太墓地。（中央社）
特雷津是捷克紀念納粹大屠殺的重要地點之一，以及對納粹暴行教育和反思的場所，每年數以千計的訪客來此紀念受害者與認識這段歷史。圖為特雷津集中營外的猶太墓地。（中央社）

捷克24日舉行「公開朗讀納粹屠殺受害者名字」活動，以追悼遇害者並銘記歷史。主辦方表示，透過朗讀名字，讓受害者重獲面容、故事和尊嚴，並提醒世人，「大屠殺的統計數字背後，站著的是具體的人」。

在大屠殺紀念日當天，特雷津倡議組織（Terezín Initiative）主辦朗讀活動，並在捷克38個城市獲得響應，包含布拉格、布爾諾（Brno）等大城市，參與城市的數量創下歷年新高。

特雷津倡議組織主任克勞斯（Tomáš Kraus）說：「透過朗讀名字，我們讓受害者重獲他們的面容、故事和尊嚴。我們想提醒人們，大屠殺的統計數字背後，站著的是具體的人。」

「屠殺」指的是納粹在第二次世界大戰期間對人民的系統性屠殺，在全球殺害約600萬猶太人。此外，羅姆人、同性戀者、殘障人士與政治異議人士也是受害對象。

納粹德國於1941年在捷克北部設立特雷津集中營（Terezín Concentration Camp），這裡被用作猶太人的集結與過渡地點，並非直接在此執行大規模屠殺。約有15.5萬人從捷克與其他歐洲國家被強制送入特雷津，其中多達11.8萬人最終喪生。

許多人在特雷津集中營因飢餓、疾病與極其惡劣的生活條件而死亡，而更多的人則被轉送至奧斯威辛集中營（Auschwitz concentration camp）遭到屠殺。

納粹當局刻意對外隱瞞這些慘況，試圖將特雷津包裝成「模範猶太人聚落」。1944年，納粹為了應付國際紅十字會視察，透過大量的清場、布置，將特雷津營造成人道假象，並拍攝宣傳影片，試圖向國際掩飾其暴行。

如今，特雷津是捷克紀念大屠殺的重要地點，以及對納粹暴行教育和反思的場所，每年數以千計的訪客來此紀念受害者與認識這段歷史。

捷克24日舉行「公開朗讀納粹屠殺受害者名字」活動，追悼遇害者並銘記歷史。許多囚犯...
捷克24日舉行「公開朗讀納粹屠殺受害者名字」活動，追悼遇害者並銘記歷史。許多囚犯在特雷津集中營因飢餓、疾病與極其惡劣的生活條件而死亡。圖為特雷津集中營內部。（中央社）
納粹德國於1941年在捷克北部設立特雷津集中營（Terezín Concentr...
納粹德國於1941年在捷克北部設立特雷津集中營（Terezín Concentration Camp），被用作猶太人的集結與過渡地點。集中營入口寫「勞動帶來自由」（Arbeit macht frei）。（中央社）

納粹 猶太 德國

上一則

金正恩執政首建住宅 53層銀河塔現裂縫 2584住戶憂樓塌

下一則

克什米爾恐攻後 印巴斷水封邊界恐全面開戰 聯國籲克制

延伸閱讀

「達文西密碼」作者新書 神祕布拉格成故事舞台

「達文西密碼」作者新書 神祕布拉格成故事舞台
捷克全面擺脫俄羅斯石油依賴 改由西方管線供應

捷克全面擺脫俄羅斯石油依賴 改由西方管線供應
黑白集／民進黨心底的納粹比外表的納粹 更邪惡

黑白集／民進黨心底的納粹比外表的納粹 更邪惡
捷克不再物美價廉…蛋價漲6成 要烤復活節麵包成本增20%

捷克不再物美價廉…蛋價漲6成 要烤復活節麵包成本增20%

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點