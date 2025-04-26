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教宗26日舉行葬禮 川普第二任期首次出訪送行 拜登夫婦也出席

編譯茅毅、記者董俞佳／綜合報導
川普總統夫婦25日抵達羅馬，將參加教宗方濟各於26日舉行的葬禮。(美聯社)
川普總統夫婦25日抵達羅馬，將參加教宗方濟各於26日舉行的葬禮。(美聯社)

梵蒂岡教廷表示，包括約50位國家元首及十位在位君主在內，至少有130個外國代表團確認將參加教宗方濟各26日的葬禮。截至當地時間25日晚間，已有逾25萬人瞻仰方濟各的遺容。

川普總統25日已抵達羅馬，將出席方濟各26日的葬禮，這是川普二度入主白宮以來，首次國外之行。隨行媒體報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號總統專機，當天飛抵羅馬的機場。

前總統拜登(Joe Biden)的辦公室說，拜登將與妻子吉兒出席教宗方濟各葬禮。拜登是虔誠天主教徒，曾多次與方濟各會面。雖然川普總統川普也參加方濟各葬禮，但拜登與吉兒不會與川普共乘空軍一號專機同行。

阿根廷出生的方濟各21日因病安息主懷，享壽88歲。靈柩目前在梵蒂岡聖伯多祿大教堂供民眾瞻仰遺容，26日將在聖伯多祿廣場舉行葬禮。葬禮後教宗靈柩將移往他生前常去的羅馬四大聖殿之一的聖母大教堂，並埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。教廷發言人布魯尼宣布，方濟各墓最快將於27日上午對外開放。

26日將出席教宗葬禮的全球政要，除川普夫婦，還包括聯合國秘書長古特瑞斯、烏克蘭總統澤倫斯基夫妻、巴西總統魯拉夫妻，以及代表英國國王查理三世出席的威廉王子等歐洲多國君主與政府首長等。亞洲天主教國家菲律賓總統馬可仕夫妻也將出席。

中華民國前副總統陳建仁擔任特使，代表賴清德總統參加教宗方濟各葬禮。

方濟各 川普 教宗

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