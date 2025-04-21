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全球瘋「杜拜巧克力」 國際開心果缺貨 價格飆漲逾1／3

編譯中心／綜合20日電
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「杜拜巧克力」熱賣，造成開心果缺貨、價格飆漲。（路透）
「杜拜巧克力」熱賣，造成開心果缺貨、價格飆漲。（路透）

英國金融時報、衛報報導，阿聯巧克力品牌Fix於2021年推出阿拉伯傳統甜點「杜拜巧克力」（Dubai Chocolate）原本銷量平平，但在2023年因一支介紹這款巧克力棒的TikTok影片熱傳而全球瘋買，目前甚至引發夾饀材料之一的開心果原料短缺、價格飆漲，就連高級酒吧也開始限量供應。

開心果仁主要產於美國或伊朗，堅果貿易商哈金（Giles Hacking）向媒體表示，一年之內，開心果的價格從每磅7.65美元飆升至10.30美元，漲幅超過三分之一。

由於去年世界最大出口國美國收成不佳，這種堅果已經變得稀缺。截至3月的6個月內，伊朗生產商向阿聯出口的堅果，比前12個月增加了40％。哈金說：「目前全球的開心果都屬於缺貨狀態。」

「杜拜巧克力」是以開心果和碎小麥餅為內饀，外層裹上牛奶巧克力或黑巧克力。根據官網，「杜拜巧克力」基本款一條重200公克，售價68迪拉姆（約18.5美元）。「杜拜巧克力」暴紅，其他巧克力製造商也開始跟進這波熱潮，迅速推出自家開心果巧克力產品，但目前仍難以滿足國際需求。

擁有數個英國奢華巧克力品牌的 Prestat集團總經理詹德羅指出，「杜拜巧克力」的需求令業界感到意外。他說，「感覺它好像是突然冒出來的。突然間，你在每個街角的商店都能看到它。」

「杜拜巧克力」示意圖。（新華社）
「杜拜巧克力」示意圖。（新華社）

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