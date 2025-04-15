馬爾地夫將實施世代禁菸令 07年後出生者終生不得買菸

馬爾地夫政府宣布，自2025年11月1日起，禁止向2007年1月1日以後出生者販售菸草產品，試圖以「世代禁菸令」，意圖逐步實現全面禁菸的長期目標。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）辦公室14日內閣會議後發表聲明說：「這項新法將在2025年11月1日正式生效。」

根據新法規定，現年未滿19歲的族群將終身不得購買香菸與其他菸草製品。總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）辦公室在內閣會議後發布聲明指出，此措施是馬爾地夫控菸政策的重要一步，未來也將配合修訂相關法律條文，以利法規落實。

目前新禁令的具體罰則尚未公布，但政府表示，正積極研擬配套修法內容，強化現行菸草管制架構。

馬爾地夫早在2023年11月就將法定吸菸年齡從18歲提高至21歲，同時禁止進口電子煙與電子霧化器，並適用於國內外旅客。

相較之下，英國雖提出類似法案，目前仍處於立法階段。而全球首個實施世代禁菸政策的國家紐西蘭，則已於2023年11月廢除該法，距離其上路未滿一年。

馬爾地夫在去年11月把法定吸菸年齡從18歲提高到21歲，並禁止進口電子煙及電子霧化器，這項政策也適用於遊客。