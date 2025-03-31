歐洲首次軌道級太空飛行 德光譜火箭升空40秒墜毀爆炸

Spectrum火箭30日於挪威發射，升空不久即墜毀爆炸。(美聯社)

德國 新創公司伊薩航太 （Isar Aerospace）30日發射一枚目標是推動從歐洲發射衛星的測試火箭，火箭自挪威的發射場升空約40秒後墜落爆炸，未造成人員傷亡；這是歐洲大陸（俄羅斯除外）首次發射軌道運載火箭，此次發射也是歐洲首次幾乎完全由私人企業資助的火箭發射。

路透報導，伊薩航太30日發射「光譜」Spectrum無人火箭，被認為是首次嘗試從歐洲進行軌道太空 飛行。瑞典、英國等歐洲國家都曾表達，希望涉入日漸增長的商業太空任務市場。

伊薩航太指出，30日測試產出大量可供自家團隊學習的資料。

Spectrum火箭從位於北極圈的挪威安島太空發射場（Andoeya Spaceport）發射，它專為搭載不超過1公噸的中小型衛星而設計，不過Spectrum火箭在30日首次測試並無酬載。

來自德國巴伐利亞邦（Bavaria）的伊薩航太上周曾說明，本次任務目標是收集公司內部研發的發射載具相關數據。

Spectrum火箭高約28米，直徑2米，屬中小型運載火箭，能夠將約1噸的載荷送入近地軌道，不過此次試射未搭載任何實際衛星。此前，原定於3月24日進行的首次嘗試發射因天氣原因被推遲進行。

挪威安島航天中心運營機構安島航天公司30日證實，當地時間30日12時30分，這枚火箭發射升空，但升空後不久突然傾斜，隨後墜地並發生爆炸。視頻顯示，這枚火箭墜落在距離發射架不遠的地面，並迅速起火。

安島航天公司表示，火箭在空中飛行約30秒，該公司已啟動危機應對機制，目前正與伊薩爾航空航天公司共同調查事故原因。