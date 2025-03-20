美蛋荒求助歐洲 義大利恐無力出口 德國僅能少量出口

美國超商剛上架的雞蛋，特別標註「每人限購3顆」。（美聯社）

美國禽流感 導致雞蛋 短缺，價格飆漲，美國政府近日積極向歐洲提出購蛋需求。義大利蛋業聯盟證實收到美國駐義大使館聯繫，但義國雞蛋目前恐無出口能力。另外，德國 有少量雞蛋也開始運往美國，然而德國也面臨蛋價上漲。據悉，美國當局要求其他歐洲國家出口更多雞蛋，包括丹麥與瑞典等相關產業協會近來都收到詢問。

義大利晚郵報報導，美國向丹麥雞蛋協會提出購蛋請求後，也陸續向義大利、德國、西班牙、法國、荷蘭和其他北歐國家提出要求。

報導指出，美國駐義大使館已聯繫義大利全國肉類和雞蛋農產品連鎖店聯盟Unaitalia，希望了解義大利在近幾個月內向美國出口雞蛋的能力與意願。

Unaitalia執行長聖法藍切斯柯（Lara Sanfrancesco）表示，她已向美方回覆，該聯盟所屬店家目前沒有向美國出口雞蛋的能力，聯盟產量約占義大利雞蛋總產量30%。她補充說明，「整體而言，義大利出口雞蛋的能力不大，產量僅能滿足國內市場」。

晚郵報報導，美國雞蛋價格飛漲的原因是禽流感，造成大量雞隻死亡。歐洲雞隻也受禽流感衝擊，但雞蛋價差與美國仍大。在羅馬多家連鎖超市，12顆裝的普通雞蛋價格平均4.5歐元（約4.9美元），但有機品牌或特殊小農生產雞蛋則可能價格翻倍。

另據德媒指出，德國聯邦蛋品協會主席戈德尼克（Hans-Peter Goldnick）在德國公共廣播聯盟（ARD）中指出，少量蛋品透過現貨市場出口到美國，但比率非常小。

德國目前也面臨雞蛋價格上漲，但戈德尼克認為，美國雞蛋危機不是造成德國雞蛋上漲的主要原因。

此外，由於復活節將至，復活節彩蛋染色廠現在正在收購雞蛋，以便在復活節投入市場。

德國雞蛋分銷聯盟（DEU）指出，今年第10周的雞蛋價格創下歷史新高，並呼籲生產商保護庫存，預防受到仍在歐洲流行的禽流感危害。

一家位於德國布蘭登堡邦（Brandenburg）的雞蛋包裝站霍彭拉德（Hoppenrade）每周輸出4萬顆雞蛋。該雞蛋包裝站老闆布蘭特（Lasse Brandt）對德媒指出，如果大型供應鏈出現問題，那小型和區域性的供應鏈可以提供支援，「我們接到的敲門聲確實愈來愈頻繁」。

布蘭特表示，通常聖誕節後消費市場雞蛋需求會降低，在1月和2月是清空雞舍的理想時間，即屠宰較老的產蛋母雞，新雞也需要幾個月的時間才能可靠地產蛋。他說，「只要顧客不要反應過度」，每人買一盒取代買兩盒，市場不會空蕩蕩，「復活節會有彩蛋」。