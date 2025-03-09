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法國女性傳記漫畫正紅 讓女人不再只是「歷史偷渡客」

中央社／漢斯9日專電
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由法國漫畫家卡戴爾自2007年所開啟的「女性歷史偷渡者」傳記漫畫系列，平均每本高達300頁，藉由傳記漫畫所具有的嚴謹考據和戲劇張力，讓不同時代的女性人物重新浮現，使年輕女性有更多可以認同的典範。(中央社)
由法國漫畫家卡戴爾自2007年所開啟的「女性歷史偷渡者」傳記漫畫系列，平均每本高達300頁，藉由傳記漫畫所具有的嚴謹考據和戲劇張力，讓不同時代的女性人物重新浮現，使年輕女性有更多可以認同的典範。(中央社)

法國漫畫家卡戴爾日前在漢斯出席國際婦女權利日活動，分享她近20年藉創作「傳記漫畫」讓女人浮出歷史洪流，不再只是隱而未見的偷渡客。她的漫畫在全球熱銷，被納入法國高中教材，並促使書中人物移靈至先賢祠。

8日適逢法國國際婦女權利日（Journée internationale des droits des femmes），當地舉辦為期3天的「女性流行藝術節」（POP Women Festival），以漫畫、文學、音樂、電影、串流媒體提倡女性平權。首場活動邀請漫畫家卡戴爾（Catel）分享她自2007年開啟的女性傳記漫畫系列-「女性歷史偷渡客」（Les clandestines de l'histoire）。

「女性歷史偷渡客」將歷史書寫比喻為海上巨輪，巨輪長久以來被男性掌舵，而女性始終在艙底與煤炭燃料為伍，像個不存在的偷渡客。卡戴爾向藝術節參與者解釋：「我們熟知法國歷史上所有的國王與領導者，但是關於女性，竟然只有被燒死的聖女貞德和被砍頭的瑪麗安東尼。」

為改變以男性為主的法國歷史觀，讓性別更加平權，「女性歷史偷渡者」已出版5本法國女性傳記漫畫，書名即是人名，分別為「Olympe de Gouges」，是在法國大革命時期首位提出男女平等的文學家、「Kiki de Montparnasse」是在兩次世界大戰期間勇敢追尋性與愛的前衛藝術家、「Alice Guy」是電影史上第一位女導演，並且征戰美國，成為第一個擁有製片公司的女性。

「Joséphine Baker」是世界上第一位黑人女明星，她在年輕時便從美國來到巴黎發展，並在戰後投入法國抵抗組織、終身反對種族隔離，收養近12名不同血統的孤兒；「Anita Conti」是海洋保育的先驅，身兼海洋學家、記者與藝術家，她打破女性不能出航的禁忌，早在1930年便提出過度捕撈的警訊。

卡戴爾強調：「藉由傳記漫畫所具有的嚴謹考據和戲劇張力，『女性歷史偷渡者』讓不同時代的女性人物重新浮現，使年輕女性有更多可以認同的典範。」

20年來，「女性歷史偷渡者」系列僅出版5本，漫畫家卡戴爾與其編劇波傑（José-Louis Bocquet）解釋：「每本漫畫至少需要3年時間，包括1年資料搜集、實地勘查、相關人物訪談，2年創作與製作。」

每本漫畫平均高達300頁的「女性歷史偷渡者」系列，極具份量，並在書末附上詳細的參考年表，與相關真實人物的文字介紹。現年60歲的卡戴爾曾向世界報（Le Monde）說：「繪製數以百計的連環圖畫是一項艱鉅的工作，除了必須擁有充沛的精力外，還要有鋼鐵般的意志來接受批評。」

「女性歷史偷渡者」系列至今已銷售30萬本，並翻譯多國語言在國際發行。其中，「Olympe de Gouges」一書因關於法國的「女性與公民權利宣言」，在2022年被納入法國高中歷史教材；「Joséphine Baker」一書在發行後，提升大眾對Joséphine Baker的重視，使她在2021年被移靈至巴黎先賢祠（Panthéon），成為第77位名人，第5位女性。

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