川普喊經濟力量併加拿大 下任總理熱門人選：永遠不會成為51州

美國候任總統川普幾周來一直宣稱加拿大 可成為美國第51州,7日更表示他不考慮使用武力,而是打算用「經濟力量」兼併加國。加拿大看守總理杜魯多 回嗆「根本不可能」,可望成為下任總理的在野加拿大保守黨領袖博勵治(Pierre Poilievre)也回擊「永遠不會」。

根據加拿大廣播公司(CBC)的追蹤民調,博勵治帶領的加拿大保守黨支持率為44.2%,領先杜魯多所屬的執政加拿大自由黨24.1個百分點。在343個選區中,保守黨可望拿下200席至超過240席;如果今天舉行聯邦大選,保守黨幾乎篤定拿下國會過半席次上台執政。

美國國會山報報導,博勵治在「X」發出聲明表示,「加拿大永遠不會成為第51州,就這樣,我們是一個偉大與獨立的國家」。

Canada will never be the 51st state. Period.



We are a great and independent country.



We are the best friend to the U.S. We spent billions of dollars and hundreds of lives helping Americans retaliate against Al-Qaeda’s 9/11 attacks. We supply the U.S. with billions of dollars of…