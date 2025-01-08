川普喊經濟力量併加拿大 下任總理熱門人選：永遠不會成為51州

加拿大保守黨領袖博勵治2024年12月16日在渥太華國會山莊舉行記者會。（路透）

美國候任總統川普幾周來一直宣稱加拿大 可成為美國第51州，7日更表示他不考慮使用武力，而是打算用「經濟力量」兼併加國。加拿大看守總理杜魯多 回嗆「根本不可能」，可望成為下任總理的在野加拿大保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）也回擊「永遠不會」。

根據加拿大廣播公司（CBC）的追蹤民調，博勵治帶領的加拿大保守黨支持率為44.2%，領先杜魯多所屬的執政加拿大自由黨24.1個百分點。在343個選區中，保守黨可望拿下200席至超過240席；如果今天舉行聯邦大選，保守黨幾乎篤定拿下國會過半席次上台執政。

美國國會山報報導，博勵治在「X」發出聲明表示，「加拿大永遠不會成為第51州，就這樣，我們是一個偉大與獨立的國家」。

Canada will never be the 51st state. Period.



We are a great and independent country.



We are the best friend to the U.S. We spent billions of dollars and hundreds of lives helping Americans retaliate against Al-Qaeda’s 9/11 attacks. We supply the U.S. with billions of dollars of… — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) January 7, 2025

博勵治說，「我們是美國最好的朋友，花了數十億美元和數百條人命協助美國人報復凱達組織的911襲擊，向美國提供遠低於市價的數十億美元高品質與完全可靠能源，購買數千億美元美國商品」。

身為下任總理呼聲最高人選，博勵治也闡述他對加拿大的願景，他在聲明指出，「我們軟弱可悲的新民主黨（NDP）與自由黨政府未能提出這些明顯的觀點，我將為加拿大而戰」。

博勵治表示，「當我擔任總理，我們將重建我們的軍隊與收回邊境 控制權，以確保加拿大和美國兩國安全。我們將收回我們的北極控制權，把俄羅斯和中國擋在外面。我們將減稅、削減繁文縟節與迅速放行大規模資源計畫，把家戶收入和製造業帶回我國。換句話說，我們將把加拿大放在首位」。