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金與正子女罕見現身？北韓官媒播放新年演出活動 疑拍到她緊牽2小孩

編譯周辰陽／即時報導
北韓國家領導人金正恩的胞妹金與正2019年資料照。（美聯社）
北韓國家領導人金正恩的胞妹金與正2019年資料照。（美聯社）

北韓朝中社1日報導，首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」，國家領導人金正恩親臨觀看。儘管報導內容沒有提到金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正。但韓媒指出，金與正被拍到帶著疑似子女的兒童現身演出現場。

南韓朝鮮日報報導，北韓中央電視台1日播出前一天晚上的五一體育場新年慶祝演出錄播畫面，其中一段畫面是高層幹部夫婦入場前走向布置在戶外的桌子。從截圖可見，金與正夾著手提包，牽著一對男女兒童進入五一體育場。

報導指出，雖然無法確認2名兒童是否為金與正親生子女，但根據主要幹部以家庭為單位觀看演出推測，有可能是親生子女。

北韓未曾正式報導金與正的家庭狀況，南韓國情院曾推測她的丈夫可能是金日成大學的校友，但身分尚未得到證實。

金與正2018年2月訪問南韓時，曾提及自己懷二胎。當時，金與正不只滴酒未沾，也慎重挑選入口菜餚，還向與會者表示「確實懷了二胎」。共同民主黨籍國會議員朴智元2018年9月上廣播節目時也曾透露，「據說，朝方重要人士（金與正）在427板門店會談前分娩」。

根據南韓中央日報報導，南韓統一部2日承認了該場景很罕見。該部一名官員在閉門簡報會上表示，雖然根據朝方官媒影片得出推測並非易事，但他們認為過去沒有報導過「如此極其罕見的場景」，又指「考慮到昨天的影像取自一次家庭為主的活動，我們認為金與正的影像特別值得注意」。

金與正 南韓 北韓

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