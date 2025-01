金與正子女罕見現身？北韓官媒播放新年演出活動 疑拍到她緊牽2小孩

北韓 朝中社1日報導,首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」,國家領導人金正恩親臨觀看。儘管報導內容沒有提到金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正 。但韓媒指出,金與正被拍到帶著疑似子女的兒童現身演出現場。

南韓 朝鮮日報報導,北韓中央電視台1日播出前一天晚上的五一體育場新年慶祝演出錄播畫面,其中一段畫面是高層幹部夫婦入場前走向布置在戶外的桌子。從截圖可見,金與正夾著手提包,牽著一對男女兒童進入五一體育場。

報導指出,雖然無法確認2名兒童是否為金與正親生子女,但根據主要幹部以家庭為單位觀看演出推測,有可能是親生子女。

For the first time, Kim Yo Jong appeared with her two children at an event



At the recent New Year's concert, she accompanied her daughter and son. It's rumoured her oldest to be 9, and her youngest 6. They are the niece and nephew of #KimJongUn, the grandchildren of #KimJongIl