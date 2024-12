率先讓全球見濟州航空班機撞毀爆炸慘劇 目擊者坦言當晚睡不著

南韓濟州航空 7C2216航班29日發生179人死亡空難,在失事地點務安國際機場附近經營餐廳的李根英(譯音)拍到的影片,率先讓全世界看到班機衝出跑道撞牆爆炸起火與消防員趕往搶救的現場畫面。李根英接受紐約時報 採訪時說,當時他在廚房工作時聽到巨響,發現飛機正在接近他的餐廳並低空飛過,也談到目擊空難的震撼,現在只要一閉上眼腦海中就會出現空難畫面。

李根英今年48歲,經營的餐廳位於距務安國際機場約300公尺的一條路旁,可清楚看到靠近海邊的跑道南端。李根英回憶,空難發生的29日早上是個陽光明媚的美麗早晨,他正準備開店,還在附近海灘上看到鳥群,上午8點57分左右,他突然聽到轟隆聲。

李根英說,這種轟隆聲像是「摩托車不完全燃燒聲,但是更響。我經常聽到開槍趕走鳥類的聲音,還有目前正在進行的跑道擴建、道路擴建、子彈列車建設等等的不同建築工程噪音。我原本認為這是機場周邊特區興建計畫的噪音,但因為從來沒有聽過這種轟隆作響的聲音,覺得很奇怪,所以離開廚房,走到餐廳外面的停車場,抬頭看著天空」。

李根英表示,他看到7C2216航班,就在自家餐廳上方,而不是跑道上方,而且稍微向右傾斜,「在我看來,這架飛機即將進行著陸,只是朝著我的餐廳,而不是跑道」。

李根英說,他經常看到飛機飛過跑道,包括用於練習的飛機,對飛機即將降落時的高度有感覺,「但我先前從未看過一架飛機飛得這麼低,而且以這種高度越過我的餐廳,感覺非常低。我覺得奇怪,就走到我的餐廳後面,看著飛機的尾部」。

李根英告訴記者,這架飛機後來拉高,比他最初觀察到的時候更高,向右畫了一個圓圈進行掉頭,「這個圓圈是個很小的圓圈,不像我常在空中看過的練習機所劃出的大圓圈。我覺得這架飛機肯定出了問題,應該拍下影片,所以我走到屋頂,在屋頂上拍了第一隻影片」。

Here is the full chain of events which caused Jeju Airlines plane crash (as per initial reports). 👇👇



- Airplane faced bird hit when they were preparing to land.



- Pilot immediately took the decision to go around to stabilize the plane.



- Soon they faced the hydraulics… pic.twitter.com/baCxUpivbl