AI教父：AI 30年內消滅人類機率達2成

「AI教父」辛頓指出,AI的變革速度「遠比預期快」,人工智慧在未來30年滅絕人類社會的可能性為10至20%。(路透)

有「AI 教父」之稱的英裔加拿大電腦科學家傑佛瑞.辛頓(Geoffrey Hinton)提高了人工智慧 在未來30年消滅人類的可能,並警告該技術的變革速度比預期更快。

衛報報導,今年拿下諾貝爾物理學獎的辛頓表示,人工智慧有「10%到20%」的可能性,在未來30年內導致人類滅絕。

辛頓最近接受bbc廣播四台節目訪問時,被問及是否改變人工智慧潛在災難及其發生的機率時,他直言「沒有,有10%到20%的機率。」

當被節目主持人問及「可能性是否增加」時,辛頓表示,「如果有的話,你看,我們以前從未遇到比我們更聰明的事物。」

他繼續說,「你知道有多少案例是更聰明的東西被一個不太聰明的東西所控制?案例很少。只有母親和嬰兒。進化花了很多功夫讓嬰兒控制母親,但這大概是我所知道的唯一例子。」

辛頓表示,與強大的AI系統智慧相比,人類就像幼兒一樣。「我喜歡這樣想:想像一下你自己和一個3歲小孩。我們將成為3歲小孩。」

辛頓說,人工智慧大多數專家都認為,也許在未來20年內,將開發出比人類更聰明的人工智慧,但這是一個很可怕的想法,稱發展速度非常快,比他預期更快,並呼籲政府加強對該技術的監管。

辛頓去年辭掉在谷歌公司(Google)的工作,以更暢快地談論AI發展不受控制所構成的風險。AI安全倡議人士的主要疑慮之一是,創造通用AI或比人類更聰明的系統,可能導致這項技術脫離人類掌控,危及人類存亡。

不過,網路科技巨頭Meta的首席AI科學家勒昆(Yann LeCun)不認為人類面臨存亡威脅,反而說AI「實際上可能拯救人類免於滅絕」。勒昆2019年與辛頓、班吉歐(Yoshua Bengio)一起獲得有「電腦界諾貝爾獎 」之稱的年度圖靈獎(Turing Award)。

