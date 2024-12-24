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聖誕樹遭蒙面槍手點火焚燒 敘利亞各地基督徒走上街頭抗議

編譯周辰陽／即時報導
敘利亞哈瑪市附近城鎮發生焚燒聖誕樹事件，首都大馬士革24日爆發抗議，一名孩童在十字架旁揮舞手勢。（路透）
敘利亞哈瑪市附近城鎮發生焚燒聖誕樹事件，首都大馬士革24日爆發抗議，一名孩童在十字架旁揮舞手勢。（路透）

2個多星期前，敘利亞總統阿塞德政權垮台，結束該家族超過50年統治。儘管領導主要攻勢的叛軍「沙姆解放組織」（HTS）領導人曾稱各宗教和少數族裔的權利和自由將得到保護，但哈瑪市（Hama）附近城鎮卻發生武裝分子焚燒聖誕樹事件，引發抗議。

BBC與法新社24日報導，這起事件發生在敘利亞中部基督徒佔多數的城鎮「蘇奎拉比亞」（Suqaylabiyah）。從上傳到社群媒體的影像可見，蒙面槍手放火燒了鎮上大廣場展示的聖誕樹。敘利亞人權瞭望台（SOHR）表示，這些男子是來自伊斯蘭主義團體「一神論支持者」（Ansar al-Tawhid）的戰士。

根據另一隻影像，HTS的宗教領袖向當地人發表講話，宣稱縱火事件的罪魁禍首「不是敘利亞人」，已經遭到拘留，承諾他們將受到處罰，也將很快修復這棵樹，「明早就會亮起」，但敘利亞各地據報仍有數千名示威者走上街頭，要求新的伊斯蘭主義統治者保護宗教少數群體。

在大馬士革的多馬之門（Bab Touma）社區，抗議群眾舉著十字架和敘利亞國旗，高喊「我們將為我們的十字架犧牲靈魂」、「我們要求基督徒的權利」，朝著東正教牧首區總部前進。一位名叫喬治的示威者告訴法新社，「如果我們未獲允許如同過去那樣，在我們的國家實踐基督信仰，那麼我們就再也不屬於這裡了」。

敘利亞的民族和宗教，包括庫德人、亞美尼亞人、亞述人、基督徒、德魯茲人、阿拉維派的什葉派穆斯林和阿拉伯遜尼派穆斯林，而遜尼派穆斯林占穆斯林人口多數，HTS將如何治理敘利亞還有待觀察。

根據報導，HTS有著聖戰主義（Jihadist）的過去，但已經與之保持距離，現在秉持伊斯蘭主義。雖然HTS仍被聯合國、美英與歐盟認定為恐怖組織，但有跡象顯示可能正在進行外交轉變。

敘利亞 阿塞德 社群媒體

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