聖誕樹遭蒙面槍手點火焚燒 敘利亞各地基督徒走上街頭抗議

2個多星期前,敘利亞 總統阿塞德 政權垮台,結束該家族超過50年統治。儘管領導主要攻勢的叛軍「沙姆解放組織」(HTS)領導人曾稱各宗教和少數族裔的權利和自由將得到保護,但哈瑪市(Hama)附近城鎮卻發生武裝分子焚燒聖誕樹事件,引發抗議。

BBC與法新社24日報導,這起事件發生在敘利亞中部基督徒佔多數的城鎮「蘇奎拉比亞」(Suqaylabiyah)。從上傳到社群媒體 的影像可見,蒙面槍手放火燒了鎮上大廣場展示的聖誕樹。敘利亞人權瞭望台(SOHR)表示,這些男子是來自伊斯蘭主義團體「一神論支持者」(Ansar al-Tawhid)的戰士。

Earlier today, armed extremists set fire to a Christmas tree in Suqaylabiyah in Hama, Syria. Local channels say they were Uzbek militants.



HTS apologized for the incident and promised to deal with any future threats, but many Christians do not believe this will happen. pic.twitter.com/1Op98CUmTB