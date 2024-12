只有「極右反移民」政黨可以救德國？馬斯克選前表態遭批「有失尊嚴」

德國 總理蕭茲 領導的三黨執政聯盟11月垮台,聯邦議會日前召開特別會議否決了信任投票,定於2025年2月23日提前改選。科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克 20日上「X」發文,似乎支持極右反移民的德國另類選擇黨(AfD),在德國政壇引發了憤怒。

衛報報導,德國國內情報機構已經將AfD的一些成員列為右翼極端分子。雖然該黨目前在民調排名第二,但各個主流政黨誓言,拒絕在聯邦層級與AfD合作,其中包括了最有機會成為下一任總理的保守派基督教民主黨(CDU)領袖梅爾茨(Friedrich Merz)。

德國右翼網紅塞布特(Naomi Seibt)日前上馬斯克的社群媒體「X」發布影像,批評梅爾茨「完全無視AfD的存在」、也拒絕跟該黨組成執政聯盟,同時讚揚了阿根廷的自由意志論總統米雷伊(Javier Milei)。馬斯克轉發了這隻影像,並且寫道「只有AfD可以拯救德國」。

針對馬斯克的貼文,德國聯邦政府只發出了不痛不癢的簡短回應,蕭茲則在記者會表示,「我們這裡有言論自由,也適用於千萬富翁,言論自由還意味著你能講不正確的話,並且不包含好的政治建議」。

跟蕭茲同屬社民黨(SPD)的聯邦衛生部長勞特巴赫(Karl Lauterbach)則把馬斯克在選前幾周涉足德國政壇辯論的決定稱為「有失尊嚴與很有問題」,並指責馬斯克干預選舉,呼籲當局「密切關注X上的動態」。他表示,「我自己非常密集使用的X平台正日益被用來傳播馬斯克先生的政治立場和目標,這種運作方式非常令人不安」。

跟梅爾茨同屬CDU的歐洲議會前議員布洛克(Elmar Brok)則斥之為「美國科技諸王的統治世界幻想」。

德國東部城市馬德堡(Magdeburg)20日晚間發生汽車衝撞耶誕市集的疑似恐攻,造成至少2人死亡、逾68人受傷,被捕的肇事嫌犯為50歲沙烏地阿拉伯的醫師。馬斯克又在「X」攻擊蕭茲,稱他「應該立即辭職,無能的傻瓜」。

AfD總理候選人魏德爾(Alice Weidel)轉發了馬斯克的評論,寫道「是的,你完全正確,也請看看我對川普總統的訪問,社會主義者梅克爾如何毀掉我們的國家,蘇維埃歐洲聯盟如何摧毀各國的經濟骨幹與失靈的德國」。

魏德爾後來又在「X」發了一隻致馬斯克的影像,稱「非常感謝你的注意,德國另類選擇黨確實是我們國家唯一的替代方案,我們的最後選擇」,同時祝福馬斯克與川普在即將到來的任期一切順利,也祝他們跟所有美國人耶誕快樂與新年快樂。

Yes! You are perfectly right, @elonmusk! Please also have a look into my interview on president Trump, how socialist Merkel ruined our country, how the Soviet European Union destroys the countries economic backbone and malfunctioning Germany!https://t.co/PwPgqJgB8w https://t.co/BdCQe3eWwk