只有「極右反移民」政黨可以救德國？馬斯克選前表態遭批「有失尊嚴」

特斯拉電動車執行長兼「X」所有人馬斯克10月17日出席在賓州扶桑舉行的美國政治行動委員會里民大會演講時比手勢。資料照片。（路透）

德國 總理蕭茲 領導的三黨執政聯盟11月垮台，聯邦議會日前召開特別會議否決了信任投票，定於2025年2月23日提前改選。科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克 20日上「X」發文，似乎支持極右反移民的德國另類選擇黨（AfD），在德國政壇引發了憤怒。

衛報報導，德國國內情報機構已經將AfD的一些成員列為右翼極端分子。雖然該黨目前在民調排名第二，但各個主流政黨誓言，拒絕在聯邦層級與AfD合作，其中包括了最有機會成為下一任總理的保守派基督教民主黨（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz）。

德國右翼網紅塞布特（Naomi Seibt）日前上馬斯克的社群媒體「X」發布影像，批評梅爾茨「完全無視AfD的存在」、也拒絕跟該黨組成執政聯盟，同時讚揚了阿根廷的自由意志論總統米雷伊（Javier Milei）。馬斯克轉發了這隻影像，並且寫道「只有AfD可以拯救德國」。

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

針對馬斯克的貼文，德國聯邦政府只發出了不痛不癢的簡短回應，蕭茲則在記者會表示，「我們這裡有言論自由，也適用於千萬富翁，言論自由還意味著你能講不正確的話，並且不包含好的政治建議」。

跟蕭茲同屬社民黨（SPD）的聯邦衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）則把馬斯克在選前幾周涉足德國政壇辯論的決定稱為「有失尊嚴與很有問題」，並指責馬斯克干預選舉，呼籲當局「密切關注X上的動態」。他表示，「我自己非常密集使用的X平台正日益被用來傳播馬斯克先生的政治立場和目標，這種運作方式非常令人不安」。

跟梅爾茨同屬CDU的歐洲議會前議員布洛克（Elmar Brok）則斥之為「美國科技諸王的統治世界幻想」。

德國東部城市馬德堡（Magdeburg）20日晚間發生汽車衝撞耶誕市集的疑似恐攻，造成至少2人死亡、逾68人受傷，被捕的肇事嫌犯為50歲沙烏地阿拉伯的醫師。馬斯克又在「X」攻擊蕭茲，稱他「應該立即辭職，無能的傻瓜」。

AfD總理候選人魏德爾（Alice Weidel）轉發了馬斯克的評論，寫道「是的，你完全正確，也請看看我對川普總統的訪問，社會主義者梅克爾如何毀掉我們的國家，蘇維埃歐洲聯盟如何摧毀各國的經濟骨幹與失靈的德國」。

魏德爾後來又在「X」發了一隻致馬斯克的影像，稱「非常感謝你的注意，德國另類選擇黨確實是我們國家唯一的替代方案，我們的最後選擇」，同時祝福馬斯克與川普在即將到來的任期一切順利，也祝他們跟所有美國人耶誕快樂與新年快樂。