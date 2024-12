「強烈反對發射飛彈深入俄」 川普稱歐洲應監督烏克蘭停火

華爾街日報13日報導,美國候任總統川普 日前訪問歐洲時,結束俄烏戰爭的初步努力輪廓首度開始浮現,主要結論是歐洲將不得不肩負大部分支援基輔的責任,包括派兵監督停火,並且提供武器以威懾俄羅斯 。

根據知情官員說法,川普7日在巴黎會見烏克蘭 總統澤倫斯基和法國總統馬克宏時表示,不支持烏克蘭加入北約,但希望看到一個強大且裝備精良的烏克蘭在任何停火後崛起。川普還表示,歐洲應該在保衛和支援烏克蘭方面扮演主要角色,並且希望歐洲部隊駐在烏克蘭以監督停火。

前述官員表示,川普沒有排除美國支援這項安排,儘管美軍不會參與。

一位知情人士透露,川普也催促歐洲國家做出更多努力,讓中國施壓克里姆林宮結束衝突。他們還討論,如果北京不同意,就利用對陸關稅作為討價還價的籌碼。

川普一直表示,他希望迅速結束這場打了快三年的戰爭,但對於計畫如何實現目標,卻很少公開透露細節。歐洲官員表示,在選後的對話中,川普主要是提出問題,並尋求對衝突的看法,他們並不認為川普已經對要做什麼制定了明確的計畫。

根據幕僚的說法,川普還沒執著於任何具體的烏克蘭計畫,也沒有在準備掌權時深入想過這個問題。政權交接團隊成員和親密心腹正在起草提案,並且為他做簡報,關鍵決定將在國安團隊就位,以及川普與盟邦,還可能跟普亭本人進行進一步對話後做出。

雖然川普的一些顧問私下歡迎拜登政府最近決定,向烏克蘭提供可以達到俄羅斯境內深處的武器,認為將給予即將接手的川普政府促使俄羅斯進行談判的籌碼,但川普本人對此舉卻大加撻伐。

在「時代」雜誌12日公開的報導中,川普表示,「我非常強烈反對將飛彈發射數百英里深入俄羅斯,現在最危險的事情就是正在發生的情況,澤倫斯基已經決定,我猜,在總統的批准下,開始發射飛彈深入俄羅斯」。

