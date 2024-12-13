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「強烈反對發射飛彈深入俄」 川普稱歐洲應監督烏克蘭停火

編譯周辰陽／即時報導
川普12日偕妻子梅蘭尼亞進入紐約證券交易所的交易大廳，交易員遞給他一件外套。（美聯社）
川普12日偕妻子梅蘭尼亞進入紐約證券交易所的交易大廳，交易員遞給他一件外套。（美聯社）

華爾街日報13日報導，美國候任總統川普日前訪問歐洲時，結束俄烏戰爭的初步努力輪廓首度開始浮現，主要結論是歐洲將不得不肩負大部分支援基輔的責任，包括派兵監督停火，並且提供武器以威懾俄羅斯

根據知情官員說法，川普7日在巴黎會見烏克蘭總統澤倫斯基和法國總統馬克宏時表示，不支持烏克蘭加入北約，但希望看到一個強大且裝備精良的烏克蘭在任何停火後崛起。川普還表示，歐洲應該在保衛和支援烏克蘭方面扮演主要角色，並且希望歐洲部隊駐在烏克蘭以監督停火。

前述官員表示，川普沒有排除美國支援這項安排，儘管美軍不會參與。

一位知情人士透露，川普也催促歐洲國家做出更多努力，讓中國施壓克里姆林宮結束衝突。他們還討論，如果北京不同意，就利用對陸關稅作為討價還價的籌碼。

川普一直表示，他希望迅速結束這場打了快三年的戰爭，但對於計畫如何實現目標，卻很少公開透露細節。歐洲官員表示，在選後的對話中，川普主要是提出問題，並尋求對衝突的看法，他們並不認為川普已經對要做什麼制定了明確的計畫。

根據幕僚的說法，川普還沒執著於任何具體的烏克蘭計畫，也沒有在準備掌權時深入想過這個問題。政權交接團隊成員和親密心腹正在起草提案，並且為他做簡報，關鍵決定將在國安團隊就位，以及川普與盟邦，還可能跟普亭本人進行進一步對話後做出。

雖然川普的一些顧問私下歡迎拜登政府最近決定，向烏克蘭提供可以達到俄羅斯境內深處的武器，認為將給予即將接手的川普政府促使俄羅斯進行談判的籌碼，但川普本人對此舉卻大加撻伐。

在「時代」雜誌12日公開的報導中，川普表示，「我非常強烈反對將飛彈發射數百英里深入俄羅斯，現在最危險的事情就是正在發生的情況，澤倫斯基已經決定，我猜，在總統的批准下，開始發射飛彈深入俄羅斯」。

川普 烏克蘭 俄羅斯

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