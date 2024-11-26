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兇手在身邊 聯合國報告：女性遭親友殺害 每10分鐘1人

編譯中心╱綜合25日電
聯合國25日示警，在2023年全球每10分鐘就有一名女性被她們的伴侶或親戚殺害；圖為厄瓜多爾示威者25日參加消除婦女暴力活動。（路透）
聯合國25日示警，在2023年全球每10分鐘就有一名女性被她們的伴侶或親戚殺害；圖為厄瓜多爾示威者25日參加消除婦女暴力活動。（路透）

聯合國25日警告稱，在2023年，全球每10分鐘就有一名女性被她們的伴侶或親戚殺害，並強調，女性謀殺事件仍處於「駭人的高水平」。

央廣報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室(UNODC)和聯合國婦女署(UN Women)在25日「消除對婦女暴力國際日」(International Day for the Elimination of Violence Against Women)發布聯合報告指出，去年有近8萬5000名婦女和女孩被謀殺。

該報告發現，其中約60%，即超過5萬1000名婦女和女孩死於伴侶或親戚之手。這相當於每天有140名女性被最親近的人殺害，或每10分鐘就有一名女性被殺害。

該份報告稱：「就致命受害的風險而言，家庭仍然是婦女和女孩最危險的地方。」

雖然男性成為凶殺案受害者的可能性是女性的四倍，但他們往往死於陌生人之手。在去年，男性占所有謀殺案受害者的80%。

非洲的情況最為嚴重，2023年有2萬1700名女性被身邊的人殺害。女性凶殺率最低的地區，是發生約2300起謀殺案件的歐洲以及亞洲。

儘管一些國家努力防止「女性謀殺事件」(femicide)，但由於根深蒂固的性別不平等，女性遭凶殺的機率仍然「驚人地高」。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行董事瓦利(Ghada Waly)隨附在報告的一份聲明中表示：「我們須面對並消除性別歧視、權力失衡，以及長期存在、導致暴力侵害婦女行為的有害社會規範。」

來自法國等國的數據顯示，在受害女性遭謀殺之前，她們往往已經面對反覆發生的暴力事件，因此可以透過保護令等措施來預防悲劇發生。

聯合國婦女署執行長巴胡斯(Sima Bahous)表示，要制止暴力侵害婦女行為，需要強力的立法、加強政府問責，以及增加對婦女權利組織和機構的資助。

該報告基於107個國家或地區的現有數據，以及毒品暨犯罪辦公室從成員國提交的答覆中所收集的資訊。

聯合國 毒品 歧視

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