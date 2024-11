兇手在身邊 聯合國報告：女性遭親友殺害 每10分鐘1人

聯合國25日示警,在2023年全球每10分鐘就有一名女性被她們的伴侶或親戚殺害;圖為厄瓜多爾示威者25日參加消除婦女暴力活動。(路透)

聯合國 25日警告稱,在2023年,全球每10分鐘就有一名女性被她們的伴侶或親戚殺害,並強調,女性謀殺事件仍處於「駭人的高水平」。

央廣報導,聯合國毒品 暨犯罪辦公室(UNODC)和聯合國婦女署(UN Women)在25日「消除對婦女暴力國際日」(International Day for the Elimination of Violence Against Women)發布聯合報告指出,去年有近8萬5000名婦女和女孩被謀殺。

該報告發現,其中約60%,即超過5萬1000名婦女和女孩死於伴侶或親戚之手。這相當於每天有140名女性被最親近的人殺害,或每10分鐘就有一名女性被殺害。

該份報告稱:「就致命受害的風險而言,家庭仍然是婦女和女孩最危險的地方。」

雖然男性成為凶殺案受害者的可能性是女性的四倍,但他們往往死於陌生人之手。在去年,男性占所有謀殺案受害者的80%。

非洲的情況最為嚴重,2023年有2萬1700名女性被身邊的人殺害。女性凶殺率最低的地區,是發生約2300起謀殺案件的歐洲以及亞洲。

儘管一些國家努力防止「女性謀殺事件」(femicide),但由於根深蒂固的性別不平等,女性遭凶殺的機率仍然「驚人地高」。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行董事瓦利(Ghada Waly)隨附在報告的一份聲明中表示:「我們須面對並消除性別歧視 、權力失衡,以及長期存在、導致暴力侵害婦女行為的有害社會規範。」

來自法國等國的數據顯示,在受害女性遭謀殺之前,她們往往已經面對反覆發生的暴力事件,因此可以透過保護令等措施來預防悲劇發生。

聯合國婦女署執行長巴胡斯(Sima Bahous)表示,要制止暴力侵害婦女行為,需要強力的立法、加強政府問責,以及增加對婦女權利組織和機構的資助。

該報告基於107個國家或地區的現有數據,以及毒品暨犯罪辦公室從成員國提交的答覆中所收集的資訊。