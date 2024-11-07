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「下流老人」悲歌 英補財務黑洞 砍數百萬人能源補助

編譯中心／綜合6日電
英國政府為了拯救財政赤字，大 砍數百萬老人冬季能源補助；圖為人們日前在倫敦Hackney社區食品中心排隊，對於英國各地數百萬人來說，他們仍然感受到高食品、能源和房屋價格的壓力。（美聯社）
英國政府為了拯救財政赤字，大 砍數百萬老人冬季能源補助；圖為人們日前在倫敦Hackney社區食品中心排隊，對於英國各地數百萬人來說，他們仍然感受到高食品、能源和房屋價格的壓力。（美聯社）

專門協助老人的英國慈善團體Age UK，最近在倫敦地鐵和媒體刊登廣告，兩名年輕人看著「畫框」裡的老婦，孤獨憔悴地坐在鋪著毯子的沙發椅上，室內陳設簡陋破舊，標題寫著「為什麼我們珍視舊物更甚於老人？」（Why do we value old objects over older people），呼籲大眾正視窮苦老人在即將到來的嚴寒冬季，沒有錢開暖氣取暖的困境。

央廣報導，這幅觸動人心的廣告，呼應的正是英國政府的新政策，為了補國家220億英鎊（約283.5億美元）的財務黑洞，將前首相布萊爾（Tony Blair）領導的工黨政府，自1997年開始，每年提供給老人200到300英鎊（約258元到387美元）的冬季能源費用補助福利，予以取消。

海島型氣候的英國，冬季酷寒濕冷，新冠疫情後加上烏克蘭戰爭，能源價格大幅飆漲，拉高通貨膨脹，一般民眾生活壓力加劇，低收老人處境更為艱困，被迫在食物與暖氣之間擇一，冬季能源費用補助對經濟條件差的老人，有如同保命的重要功能。

根據財政部的新規定，除了每周支領政府退休金補助和經過經濟狀況調查後符合申請福利的低收入老人，1958年及之前出生的長者，今年冬天都無法再收到能源補助款，受惠人數由去年的1080萬人大減到150萬人。

這個被批為冷酷的新政，估計這個會計年度可以為政府省下13億英鎊，之後的年度可以省下15億英鎊。

剝奪弱勢老人冬季能源補助，遭到多方嚴厲批評。在國會表決前，許多人呼籲首相施凱爾（Keir Starmer）懸崖勒馬，但他不為所動，堅持為拯救財政不得不然。不少工黨國會議員接到選區退休選民抗議，但礙於黨團壓力，不得不投票支持。

最後工黨以國會絕大優勢，以348票對228票通過，52位工黨議員選擇棄權未投票，其中有7人是內閣官員。

74歲的資深國會議員Jon Trickett，是唯一投反對票的工黨議員，他的理由是，「冬季能源補助對我的選民而言，攸關他們的生死」。

施凱爾坦承，取消老人冬季能源補助，工黨事前並沒有做政策影響評估。自由民主黨批評此舉輕率「令人難以置信」。

今年7月4日工黨在大選擊潰執政14年，被選民視為腐敗無能的保守黨，重新取回政權，收拾前朝留下的財政爛攤子是棘手的挑戰，儘管有些生活無虞的退休族不需要冬季能源補助，但將補救財政的矛頭先指向老人，嚴重影響社會大眾對工黨的觀感，而且取消政策來的又急又快，經濟條件差的老人根本無力抵抗，不少老人後悔投票支持工黨，覺得自己被背叛和拋棄。

慈善團體Age UK以及威爾斯負責老人福利的專員Rhian Bowen-Davies都指出，取消冬季能源補助將使更多老人放棄開暖氣，住在濕冷的房子有害健康，行動不便的老人處境尤其令人憂心，估計今年冬天至少有25萬老人因為住處冰冷潮濕而住院，死亡人數增加數千人。

有120多萬會員的The United union工會秘書長Sharon Graham呼籲政府恢復給老人的冬季能源補助，如果政府執意施行這個傷害老人的政策，將會對政府採取法律行動；一對住在蘇格蘭的退休夫婦不滿冬季能源補助被取消，已對政府提出控告。

本應安享天年，「下流老人」的悲歌，竟在英國活生生上演。

退休金 投票 福利

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