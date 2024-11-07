「下流老人」悲歌 英補財務黑洞 砍數百萬人能源補助

英國政府為了拯救財政赤字，大 砍數百萬老人冬季能源補助；圖為人們日前在倫敦Hackney社區食品中心排隊，對於英國各地數百萬人來說，他們仍然感受到高食品、能源和房屋價格的壓力。（美聯社）

專門協助老人的英國慈善團體Age UK，最近在倫敦地鐵和媒體刊登廣告，兩名年輕人看著「畫框」裡的老婦，孤獨憔悴地坐在鋪著毯子的沙發椅上，室內陳設簡陋破舊，標題寫著「為什麼我們珍視舊物更甚於老人？」（Why do we value old objects over older people），呼籲大眾正視窮苦老人在即將到來的嚴寒冬季，沒有錢開暖氣取暖的困境。

央廣報導，這幅觸動人心的廣告，呼應的正是英國政府的新政策，為了補國家220億英鎊（約283.5億美元）的財務黑洞，將前首相布萊爾（Tony Blair）領導的工黨政府，自1997年開始，每年提供給老人200到300英鎊（約258元到387美元）的冬季能源費用補助福利 ，予以取消。

海島型氣候的英國，冬季酷寒濕冷，新冠疫情後加上烏克蘭戰爭，能源價格大幅飆漲，拉高通貨膨脹，一般民眾生活壓力加劇，低收老人處境更為艱困，被迫在食物與暖氣之間擇一，冬季能源費用補助對經濟條件差的老人，有如同保命的重要功能。

根據財政部的新規定，除了每周支領政府退休金 補助和經過經濟狀況調查後符合申請福利的低收入老人，1958年及之前出生的長者，今年冬天都無法再收到能源補助款，受惠人數由去年的1080萬人大減到150萬人。

這個被批為冷酷的新政，估計這個會計年度可以為政府省下13億英鎊，之後的年度可以省下15億英鎊。

剝奪弱勢老人冬季能源補助，遭到多方嚴厲批評。在國會表決前，許多人呼籲首相施凱爾（Keir Starmer）懸崖勒馬，但他不為所動，堅持為拯救財政不得不然。不少工黨國會議員接到選區退休選民抗議，但礙於黨團壓力，不得不投票 支持。

最後工黨以國會絕大優勢，以348票對228票通過，52位工黨議員選擇棄權未投票，其中有7人是內閣官員。

74歲的資深國會議員Jon Trickett，是唯一投反對票的工黨議員，他的理由是，「冬季能源補助對我的選民而言，攸關他們的生死」。

施凱爾坦承，取消老人冬季能源補助，工黨事前並沒有做政策影響評估。自由民主黨批評此舉輕率「令人難以置信」。

今年7月4日工黨在大選擊潰執政14年，被選民視為腐敗無能的保守黨，重新取回政權，收拾前朝留下的財政爛攤子是棘手的挑戰，儘管有些生活無虞的退休族不需要冬季能源補助，但將補救財政的矛頭先指向老人，嚴重影響社會大眾對工黨的觀感，而且取消政策來的又急又快，經濟條件差的老人根本無力抵抗，不少老人後悔投票支持工黨，覺得自己被背叛和拋棄。

慈善團體Age UK以及威爾斯負責老人福利的專員Rhian Bowen-Davies都指出，取消冬季能源補助將使更多老人放棄開暖氣，住在濕冷的房子有害健康，行動不便的老人處境尤其令人憂心，估計今年冬天至少有25萬老人因為住處冰冷潮濕而住院，死亡人數增加數千人。

有120多萬會員的The United union工會秘書長Sharon Graham呼籲政府恢復給老人的冬季能源補助，如果政府執意施行這個傷害老人的政策，將會對政府採取法律行動；一對住在蘇格蘭的退休夫婦不滿冬季能源補助被取消，已對政府提出控告。

本應安享天年，「下流老人」的悲歌，竟在英國活生生上演。