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英核潛艦造船廠失火 16億英鎊機敏潛艦在現場 核原料引民眾恐慌

編譯盧思綸／即時報導
船廠大火發生在30日凌晨12時45分左右，地點位於巴羅德文郡碼頭的綜合建築群一部分區域。（取材自Nathan Lippitt在臉書的照片）
船廠大火發生在30日凌晨12時45分左右，地點位於巴羅德文郡碼頭的綜合建築群一部分區域。（取材自Nathan Lippitt在臉書的照片）

英國航太公司貝宜系統（BAE Systems）核潛艦造船廠30日午夜驚傳大火，這座造船廠正在打造價值16億英鎊（20.8億美元）機敏級核潛艦，傳出2人因吸入濃煙送醫；當地警方表示不存在核風險，但建議該地區的居民保持門窗關閉並避開該地區 ，但是還是有不少民眾在社群表達對核原料的憂心。

貝宜系統是歐洲最大的國防承包商，替英國國防部提供服務。

鏡報指出，船廠大火發生在30日凌晨12時45分左右，地點位於巴羅（Barrow）德文郡碼頭（Devonshire Dock Hall）的綜合建築群一部分區域。

目前消防人員已經趕赴現場救火，當局也已疏散附近居民。

每日郵報指出，英國機敏級核動力潛艦「阿金科特號戰艦」（HMS Agincourt）就在現場，而英國除了3艘核潛艦外，全部核潛艦外都出自這座廠。

這座廠曾用於建造先鋒級核動力彈道飛彈潛艦，目前正在建造尖端的機敏級核潛艦以取代先鋒級。

根據社群媒體的影片可見，船廠在暗夜下燃起熊熊大火，建築體冒出濃濃黑煙。

不少民眾在社群平台表達對核原料的關切，還有一名住在附近的男子描述在凌晨2時30分左右聽見巨響。

英國航太公司貝宜系統在巴羅的核潛艇造船廠30日午夜驚傳大火。（取材自@jeffb...
英國航太公司貝宜系統在巴羅的核潛艇造船廠30日午夜驚傳大火。（取材自@jeffbarrow81在X的照片）
根據社群媒體的影片可見，船廠在暗夜下燃起熊熊大火，建築體冒出濃濃黑煙。（取材自@...
根據社群媒體的影片可見，船廠在暗夜下燃起熊熊大火，建築體冒出濃濃黑煙。（取材自@MailOnline在X的照片）

社群媒體 國防部 航太

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