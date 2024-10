英核潛艦造船廠失火 16億英鎊機敏潛艦在現場 核原料引民眾恐慌

英國航太 公司貝宜系統(BAE Systems)核潛艦造船廠30日午夜驚傳大火,這座造船廠正在打造價值16億英鎊(20.8億美元)機敏級核潛艦,傳出2人因吸入濃煙送醫;當地警方表示不存在核風險,但建議該地區的居民保持門窗關閉並避開該地區 ,但是還是有不少民眾在社群表達對核原料的憂心。

貝宜系統是歐洲最大的國防承包商,替英國國防部 提供服務。

鏡報指出,船廠大火發生在30日凌晨12時45分左右,地點位於巴羅(Barrow)德文郡碼頭(Devonshire Dock Hall)的綜合建築群一部分區域。

目前消防人員已經趕赴現場救火,當局也已疏散附近居民。

每日郵報指出,英國機敏級核動力潛艦「阿金科特號戰艦」(HMS Agincourt)就在現場,而英國除了3艘核潛艦外,全部核潛艦外都出自這座廠。

這座廠曾用於建造先鋒級核動力彈道飛彈潛艦,目前正在建造尖端的機敏級核潛艦以取代先鋒級。

根據社群媒體 的影片可見,船廠在暗夜下燃起熊熊大火,建築體冒出濃濃黑煙。

不少民眾在社群平台表達對核原料的關切,還有一名住在附近的男子描述在凌晨2時30分左右聽見巨響。

Yeah barrow Bae systems is on fire.

Some Wednesday night jesus christ pic.twitter.com/S9CpOE2iKZ