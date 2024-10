當男當女不須醫療評估 德國性別自決法11月上路

德國 《性別自決法》(self-determination in terms of the gender marker,SBGG)11月1日起上路,未來一個德國人想改變自己的性別,不再須經專家醫療評估和法院判決,可直接到戶政事務所提出申請。

據悉,截至上周為止,柏林各個戶政區總計已經登記超過1200份申請,各個戶政辦公室也已向申請人開放預約時間。

德國聯邦政府 今年4月12日在聯邦議院通過《性別自決法》,考量一個人若是身為跨性別 、雙性人和非二元性別者,簡化現行法規範其性別身份的法定程序。

目前為止,跨性別、雙性人和非二元性別者,如果想要更改自己的性別,必須經過至少兩名心理醫師評估,以及通過法院許可等,一連串重重障礙和昂貴的程序,才能正式更改自己的性別。根據德國聯邦家庭事務、老年,婦女和青年部2017年的報告顯示,為完成上述手續必須透露詳細的性史和童年,申請過程還可能花費20個月以及1900歐元(約2054美元)以上。

自11月起,德國民眾只要向戶政事務所提出申請,就可以將自己的性別改為女、男、多元,抑或刪除。不再需要額外的醫療證明、司法命令或是任何報告。

但《性別自決法》還是遭到極右派保守派抨擊,他們表示,這項法案從頭到尾都沒有經過深思熟慮,除了會給家庭帶來許多動盪,還可能被有心人士利用,成為犯罪的工具,因為更改姓名和性別再也不用向警方登記。