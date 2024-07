奧運開幕前風波不斷 法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

2024巴黎奧運 正式開幕前風波不斷,除了法國高鐵TGV路網傳出遭到縱火攻擊,東部的巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場(EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg)也一度因為炸彈警報而疏散跟關閉。

BBC與倫敦旗幟晚報26日報導,巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場位於法國,靠近毗鄰瑞士巴塞爾的邊境,距離德國 邊境也僅幾公里,由法國跟瑞士兩國共同營運,2023年接待了800萬名旅客。

法國航空(Air France)告訴路透,該公司一架飛往巴黎的班機因為炸彈警報而在機場待命,法國警方稱機場疏散與關閉;上萊茵省(Haut-Rhin)當局告訴法新社,此次疏散是因為炸彈威脅,並且派出了拆彈專家。

不過,警報在大約2個鐘頭後解除。巴塞爾-米盧斯-弗萊堡歐洲機場在社群媒體 「X」發布聲明表示,「機場已重新開放,空中業務正逐步重開,乘客請聯絡航空公司取得航班相關資訊,我們祝您旅途平安愉快」。

BBC指出,目前尚不清楚警報是否跟航廈內、飛機上或機場周圍的威脅有關。

End of alert - 26/07/2023 12:42



