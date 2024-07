微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

資安公司CrowdStrike軟體更新出錯導致微軟全球大當機。社群媒體 X上,一位名叫弗利巴斯提(Vincent Flibustier)的用戶19日上傳一張照片,寫道:「CrowdStrike上班第一天,推送一些更新,下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導,觀看次數至今突破3千萬,被轉發3萬7千次。其實,這全是這位仁兄搭配重大時事做出的惡作劇。

弗利巴斯提19日貼出照片,只見他人看似站在CrowdStrike公司前準備下班,還開心比著勝利手勢。約2小時後,他又在X更新狀況表示「被開除了,完全不公平」,並PO出影片表示要為全球大當機「負責」。有網友信了,還感謝弗利巴斯提讓他們可以提早下班。

為顯逼真,弗利巴斯提將個人簡介改成「CrowdStrike前員工,因不公平的理由被開除,只因改了一行編碼想優化;正尋找系統管理員工作」。如今他的自介又改成「數位公民、批判性思考的訓練員與教師;專精於假新聞、社群網絡、OSINT(公開來源情報)與AI ;數位行銷顧問」。

新德里電台(ND TV)報導,事實上弗利巴斯提是一位諷刺作家,經營比利 時一家惡搞新聞網站。20日他上傳影片澄清這場惡作劇,講述他「是如何轟動網路,以及我們可從中學習哪些教訓」。

弗利巴斯提表示,那張照片是透過AI生成,儘管修圖技術不太好,讓他的手看起來像嬰兒、頭還凸出一塊,但仍有不少網友相信轉發,消息遠傳到地球另一邊,「真是完全瘋了,簡直像是都市傳說」。

🔥 How I broke the internet today and what lessons can we learn from it? #Crowdstrike 🧐



Several things that make it a good fake that worked: 👇

1. No culprit named yet, I bring it on a platter, people like to have a culprit.

2- The culprit seems completely stupid, he is proud… pic.twitter.com/JFJ2MEYNMQ