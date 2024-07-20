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微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

編譯梁采蘩／即時報導
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

資安公司CrowdStrike軟體更新出錯導致微軟全球大當機。社群媒體X上，一位名叫弗利巴斯提（Vincent Flibustier）的用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。其實，這全是這位仁兄搭配重大時事做出的惡作劇。

弗利巴斯提19日貼出照片，只見他人看似站在CrowdStrike公司前準備下班，還開心比著勝利手勢。約2小時後，他又在X更新狀況表示「被開除了，完全不公平」，並PO出影片表示要為全球大當機「負責」。有網友信了，還感謝弗利巴斯提讓他們可以提早下班。

為顯逼真，弗利巴斯提將個人簡介改成「CrowdStrike前員工，因不公平的理由被開除，只因改了一行編碼想優化；正尋找系統管理員工作」。如今他的自介又改成「數位公民、批判性思考的訓練員與教師；專精於假新聞、社群網絡、OSINT（公開來源情報）與AI；數位行銷顧問」。

新德里電台（ND TV）報導，事實上弗利巴斯提是一位諷刺作家，經營比利時一家惡搞新聞網站。20日他上傳影片澄清這場惡作劇，講述他「是如何轟動網路，以及我們可從中學習哪些教訓」。

弗利巴斯提表示，那張照片是透過AI生成，儘管修圖技術不太好，讓他的手看起來像嬰兒、頭還凸出一塊，但仍有不少網友相信轉發，消息遠傳到地球另一邊，「真是完全瘋了，簡直像是都市傳說」。

弗利巴斯提也分享炮製出一則好的假新聞的七元素：

一、在罪魁禍首被找到前，先將之端上檯面，因為人們喜歡有人背鍋。

二、這位罪魁禍首必須看起來很蠢，而且為自己的蠢感到自豪，像是「下午休假...第一天上班...」

三、恰好滿足人們非常需要新資訊的巨大需求；假新聞本質上是新的，你不會在其他地方讀到它。

四、要用英文寫，這代表很容易在國際上廣傳，並分享給那些不知我是誰的多數人。

五、我的手指像嬰兒很蠢，但這會分散人們對其他事情的注意力（例如我頭上長角，因為圖修得爛）。

六、認證偏差：人們想要相信這是真的，因為太有趣了，「我喜歡這消息，所以它是真的」。

七、諷刺的是，懂這是開玩笑的人先推送該消息，接著它抵達了「潮間帶」才被猛烈推波助瀾。

AI 社群媒體 比利

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全球IT系統大當機 「世界大戰、精英集團網攻」等陰謀論瘋傳

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