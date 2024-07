1槍手趴在陽台 「辛普森」劇情雷同川普遇刺 英國急撤

「辛普森家庭」出現與辛普森遇槍擊的類似場景。(取材自X平台)

美國前總統川普 13日在賓州 遇刺後,據英國每日星報報導,英國公共電視「第四頻道」似乎已把14日預定播出的美國卡通影集「辛普森家庭」(The Simpsons)特定集數撤下,因其劇情內容和川普遇襲事件有雷同處,而改播出其他集數。報導聲稱,該影集可說又「預測」一場歷史性事件。

報導引述社群媒體 X的用戶@ropestoinfinity指出,第四頻道14日下午的節目有突然變更;他說,原本還不清楚為何要撤下辛普森家庭標題為「偶像破壞者麗莎」(Lisa The Iconoclast)的一集播出,但現在他明白了。該網友並附上該集一幅劇照,顯示一名配備狙擊槍的男子趴在陽台,槍口對向在講台發表演說的麗莎。

川普先前在賓州演說時遭到槍擊,有網友發現「辛普森」動畫中也曾出現過類似場景。(取材自X平台)

報導指出,該集為辛普森第7季第16集,卻與日前川普欲發表演說時遭人槍擊受傷的情景有異曲同工之妙。該集的劇情敘述指出:「麗莎發現春田(Springfield,虛構劇中小鎮)的創始人是曾試圖暗殺喬治.華盛頓的奪命海盜,決定應讓她的同胞知道真相」。

該報導推想,不只社群媒體網友,第四頻道似乎也察覺劇情和現實的相似處,為此變動節目。

另外英國每日快報報導,第四頻道將當天要播出的第7季集數,改為第30季裡的「寶貝,你不能開我的車」(Baby You Can't Drive My Car)。報導稱,原定的集數是在1996年首播。

每日星報已向第四頻道請求置評,但報導中尚無該頻道的回應。實情是否如英國小報、網友所稱,尚待釐清。

此外,有眼尖網友發現,過去時常有神預測表現的「辛普森家族」,先前曾有川普遭襲擊,最後不幸身亡的橋段,雖然命中遇刺橋段,但結果並未一樣讓網友驚呼:「這是我第一次看到辛普森家族預測失敗。」

還有網友直呼「世界的時間線開始出現分歧點了!」、「看了預言之書逃避死神的男人」、「其實2024還沒過完喔」、「會不會那個時空旅人改變了什麼?」、「應該是川普有在追蹤辛普森吧,才能躲過一劫」。

「辛普森家庭」曾做出不少預言,最有名的包括川普當選美國總統、美國911恐攻、新冠肺炎、俄烏戰爭等。2022年,「辛普森家庭」製作人兼編劇Al Jean曾於X平台上分享一張劇照,寫下「來自「辛普森」2015年的預測」,配上一張主人翁「荷馬」飛在天空中,經過一個寫有「川普2024」的競選標誌,預示川普將再次參選。