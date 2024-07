奧運嚇跑度假客 公寓出租價跌 巴黎人發財夢碎

法國巴黎奧運將在7月26日登場,籌備工作已進入最後階段,許多遊客卻避免在奧運舉行期間前往巴黎旅遊。(新華社)

2024年巴黎奧運 ,即將在7月26日登場,屆時預計會有大量遊客湧入法國首都巴黎,但法荷航空集團(Air France-KLM)警告說,巴黎奧運將導致該公司收入減少高達1.8億歐元(1.93億美元),因為許多遊客避免在奧運舉行期間前往巴黎;此外, 巴黎人希望透過向前來觀看奧運賽事的遊客出租公寓來賺大錢,也事與願違,隨著奧運會將近,租金 價格暴跌。

根據「體育法律與經濟中心」 (Centre for Law and Economy of Sport, CDES) ,預計巴黎奧運將迎來1500萬名現場觀眾,其中200萬人來自國外。該中心一直在為國際奧委會(IOC)及2024巴黎奧運主辦單位監測奧運的情況。

但也有人擔心,奧運可能會阻止其他遊客前往巴黎,而巴黎是夏季期間的主要旅遊目的地。

該航空公司在一份聲明中表示:「國際市場顯示人們明顯地避開巴黎。」

該聲明中補充說:「由於法國居民似乎將假期推遲到奧運結束後,或考慮其他旅行計畫,因此該市與其他目的地之間的旅行,低於一般在6月至8月的平均水平。」

另據報導,巴黎奧運開幕式即將到來,許多人表示他們不得不大幅降低價格吸引租客,其他人則已完全放棄出租公寓這個想法。

於短期旅宿出租平台Airbnb發布自己公寓的出租資訊後,28歲的房地產業者茱莉亞(Giulia)「已經可以想像拿著大把現金去度假的畫面」。

然而,她以出租房屋賺取豐厚利潤的夢想卻未能實現。

茱莉亞1月時試圖以每晚550歐元(約589美元)的高昂價格,出租她位於巴黎北部多為勞工階級居住的第18區公寓。

直到她將價格降至每晚160歐元(約171美元),才有一名美國人預定她的公寓兩周。這個價格只比7月及8月的正常價格高出30歐元(約32美元)。

儘管租金價 格在年初確實大幅上漲,但隨後便回落,巴黎當局對此並不意外。

巴黎市房租規範平台的市府顧問葛梅斯(Barbara Gomes)表示,這是因為巴黎人在度假期間出租空房的浪潮,以及飯店空房充足。

豪華旅遊租賃集團Archides董事長羅林(Raphael Lorin)表示,對許多巴黎人來說,問題在於「1500萬名遊客中,有1300萬是法國人」。

羅林說:「另一方面,外國遊客可能是那些預算非常高的人,他們是頂級飯店的顧客。」

「對於市場中的中低階產品來說,搖錢樹並不存在。」