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奧運嚇跑度假客 公寓出租價跌 巴黎人發財夢碎

編譯中心／綜合1日電
法國巴黎奧運將在7月26日登場，籌備工作已進入最後階段，許多遊客卻避免在奧運舉行期間前往巴黎旅遊。（新華社）
法國巴黎奧運將在7月26日登場，籌備工作已進入最後階段，許多遊客卻避免在奧運舉行期間前往巴黎旅遊。（新華社）

2024年巴黎奧運，即將在7月26日登場，屆時預計會有大量遊客湧入法國首都巴黎，但法荷航空集團(Air France-KLM)警告說，巴黎奧運將導致該公司收入減少高達1.8億歐元(1.93億美元)，因為許多遊客避免在奧運舉行期間前往巴黎；此外， 巴黎人希望透過向前來觀看奧運賽事的遊客出租公寓來賺大錢，也事與願違，隨著奧運會將近，租金價格暴跌。

根據「體育法律與經濟中心」 (Centre for Law and Economy of Sport, CDES) ，預計巴黎奧運將迎來1500萬名現場觀眾，其中200萬人來自國外。該中心一直在為國際奧委會(IOC)及2024巴黎奧運主辦單位監測奧運的情況。

但也有人擔心，奧運可能會阻止其他遊客前往巴黎，而巴黎是夏季期間的主要旅遊目的地。

該航空公司在一份聲明中表示：「國際市場顯示人們明顯地避開巴黎。」

該聲明中補充說：「由於法國居民似乎將假期推遲到奧運結束後，或考慮其他旅行計畫，因此該市與其他目的地之間的旅行，低於一般在6月至8月的平均水平。」

另據報導，巴黎奧運開幕式即將到來，許多人表示他們不得不大幅降低價格吸引租客，其他人則已完全放棄出租公寓這個想法。

於短期旅宿出租平台Airbnb發布自己公寓的出租資訊後，28歲的房地產業者茱莉亞（Giulia）「已經可以想像拿著大把現金去度假的畫面」。

然而，她以出租房屋賺取豐厚利潤的夢想卻未能實現。

茱莉亞1月時試圖以每晚550歐元（約589美元）的高昂價格，出租她位於巴黎北部多為勞工階級居住的第18區公寓。

直到她將價格降至每晚160歐元（約171美元），才有一名美國人預定她的公寓兩周。這個價格只比7月及8月的正常價格高出30歐元（約32美元）。

儘管租金價格在年初確實大幅上漲，但隨後便回落，巴黎當局對此並不意外。

巴黎市房租規範平台的市府顧問葛梅斯（Barbara Gomes）表示，這是因為巴黎人在度假期間出租空房的浪潮，以及飯店空房充足。

豪華旅遊租賃集團Archides董事長羅林（Raphael Lorin）表示，對許多巴黎人來說，問題在於「1500萬名遊客中，有1300萬是法國人」。

羅林說：「另一方面，外國遊客可能是那些預算非常高的人，他們是頂級飯店的顧客。」

「對於市場中的中低階產品來說，搖錢樹並不存在。」

巴黎奧運 租金 金價

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