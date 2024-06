穿越時空？以黎邊境出現中世紀武器「投石機」 以軍官證實曝原因

美國NBC新聞14日報導,一名以色列 軍方官員證實,駐守在黎巴嫩邊境的以軍在最近對抗真主黨武裝分子的戰鬥中,使用了中世紀風格的攻城武器「投石機」。

根據社群媒體 「X」流傳的一隻6秒影像,就在似乎是用木頭打造的投石機將一顆熊熊燃燒的彈丸狀物體扔過圍牆時,幾名以軍官兵站在一旁圍觀,還有一名士兵拿著滅火器以防事情可能出差錯。

從其他在「X」上流傳的影片則可見到,有以軍士兵疑似彎弓射出「火箭」,還有以軍士兵似乎使用「投石索」,將燃中物體投擲到圍牆另一邊。

MEDIEVAL WARFARE IN THE HOLY LAND AGAIN??



I just wanted to attach a few videos that have been going viral. We see our soldiers using a medieval-style trebuchet, slings, and bow and arrows to launch flaming projectiles over the border wall into Lebanon to start brush fires.… pic.twitter.com/qUuWX6PwgI