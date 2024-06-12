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史無前例猛攻…真主黨「狂射逾160枚火箭」 報復高層命喪以軍襲擊

編譯周辰陽／即時報導
真主黨在一位高階指揮官12日據報命喪以色列軍方襲擊後，首度朝著以國北部發射以哈戰爭爆發後最大的火箭彈幕攻擊。圖為以方消防員與一名男子前一天在以國占領戈蘭高地，努力控制火箭襲擊後引發的火勢。（路透）
真主黨在一位高階指揮官12日據報命喪以色列軍方襲擊後，首度朝著以國北部發射以哈戰爭爆發後最大的火箭彈幕攻擊。圖為以方消防員與一名男子前一天在以國占領戈蘭高地，努力控制火箭襲擊後引發的火勢。（路透）

以色列媒體報導，在以國跟巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭仍在持續之際，以軍12日的襲擊導致真主黨一位高階指揮官喪命後，真主黨首度朝著以國的加利利（Galilee），發射了哈瑪斯跨境襲擊後最大的火箭彈幕攻擊。

以媒Ynetnews指出，真主黨自以哈戰爭爆發以來，朝以色列北部發射數千枚火箭，大都集中在以黎邊境區域，但在12日的報復行動中，真主黨對加利利跟上加利利（Upper Galilee）發動了史無前例的攻擊。

據報導，真主黨整個上午朝以國城鎮發射了數十枚火箭。新聞宣稱，真主黨發射超過160枚火箭，導致多個地點起火。以色列公廣公司（Kan）新聞部和網友在社群媒體「X」發布的影片顯示，數座「鐵穹」攔截系統迅速回應，成功攔截十幾枚火箭。

以色列時報在即時更新指出，真主黨在第一波襲擊發射大約90枚火箭，第二波襲擊則發射至少70枚火箭，以軍隨後還以顏色，擊中真主黨的火箭發射器。目前尚未傳出有人受傷，以黎邊境的Zarit社區則傳出本日第三次空襲警報。

以色列 哈瑪斯 社群媒體

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