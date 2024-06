史無前例猛攻…真主黨「狂射逾160枚火箭」 報復高層命喪以軍襲擊

以色列 媒體報導,在以國跟巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 的戰爭仍在持續之際,以軍12日的襲擊導致真主黨一位高階指揮官喪命後,真主黨首度朝著以國的加利利(Galilee),發射了哈瑪斯跨境襲擊後最大的火箭彈幕攻擊。

以媒Ynetnews指出,真主黨自以哈戰爭爆發以來,朝以色列北部發射數千枚火箭,大都集中在以黎邊境區域,但在12日的報復行動中,真主黨對加利利跟上加利利(Upper Galilee)發動了史無前例的攻擊。

據報導,真主黨整個上午朝以國城鎮發射了數十枚火箭。新聞宣稱,真主黨發射超過160枚火箭,導致多個地點起火。以色列公廣公司(Kan)新聞部和網友在社群媒體 「X」發布的影片顯示,數座「鐵穹」攔截系統迅速回應,成功攔截十幾枚火箭。

Footage posted to social media shows several Iron Dome interceptions and rocket impacts in the Mount Meron area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/nn7q7tQKUI