日本出生率創新低 東京都出手「自行研發交友App」引來馬斯克點讚

日本 政府2月時表示,必須採取「前所未有的措施」,以處理出生率創歷史新低的問題。商業內幕與朝日新聞報導,東京都為了促進婚姻與解決長期低生育率問題,已在一款交友App 投資了2億日圓(約128.6萬美元),預計將於今夏推出。

這款新的收費式交友App由一家私人承包商經營,制定了嚴謹的註冊程序,以保證用戶致力於把結論當成最後目標,並防止一直困擾著其他交友服務的可信度問題,不只要求提供有照片的身分證件,還要拿出收入證明,以及透過戶籍謄本或其他官方文件,證明自己單身。

根據報導,該App有15個類別的個人資料要填,包括身高、教育程度跟職業,而潛在的配對對象將可以看到這一切資訊。用戶之後要參加強制性面談,接著必須簽下一分保證書,承諾他們正用該App在尋找結婚對象,而不只是一段隨意的感情。

一位東京都官員告訴媒體,「如果有很多人對結婚感興趣,但無法找到伴侶,我們希望提供支援」。官員還承認,地方政府開發一款交友App的情況十分罕見,但他們希望官方背書的App將提供一種安全感,並鼓勵不情願使用主流App的人邁出尋找伴侶的第一步。

商業內幕指出,官方App推出之際,正值日本面臨極低的出生與結婚率。根據5日新聞,日本厚生勞動省公布的統計數據顯示,2023年總和生育率為1.20,代表每名婦女平均生育1.2個小孩,創1947年以來最低紀錄,連續8年下滑。各都道府縣的總和生育率也都低於前年,而東京都最低、為0.99,也是唯一未能達到1.00的地方行政區。

右翼評論員兼網紅張千里(Ian Miles Cheong)在社群媒體「X」報導了東京都準備推出交友App的新聞後,引來了熱衷於對抗人口下降的科技億萬富豪馬斯克 轉發跟表達支持,稱「很高興日本政府認識到這個問題的重要性,如果沒採取激進的行動,日本(和許多其他國家)將消失!」

