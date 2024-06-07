日本出生率創新低 東京都出手「自行研發交友App」引來馬斯克點讚

日本東京都為了促進婚姻與解決長期低生育率問題，已在一款交友App投資了2億日圓，預計將於今夏推出。（照片翻攝：futari-story.metro.tokyo.lg.jp）

日本 政府2月時表示，必須採取「前所未有的措施」，以處理出生率創歷史新低的問題。商業內幕與朝日新聞報導，東京都為了促進婚姻與解決長期低生育率問題，已在一款交友App 投資了2億日圓（約128.6萬美元），預計將於今夏推出。

這款新的收費式交友App由一家私人承包商經營，制定了嚴謹的註冊程序，以保證用戶致力於把結論當成最後目標，並防止一直困擾著其他交友服務的可信度問題，不只要求提供有照片的身分證件，還要拿出收入證明，以及透過戶籍謄本或其他官方文件，證明自己單身。

根據報導，該App有15個類別的個人資料要填，包括身高、教育程度跟職業，而潛在的配對對象將可以看到這一切資訊。用戶之後要參加強制性面談，接著必須簽下一分保證書，承諾他們正用該App在尋找結婚對象，而不只是一段隨意的感情。

一位東京都官員告訴媒體，「如果有很多人對結婚感興趣，但無法找到伴侶，我們希望提供支援」。官員還承認，地方政府開發一款交友App的情況十分罕見，但他們希望官方背書的App將提供一種安全感，並鼓勵不情願使用主流App的人邁出尋找伴侶的第一步。

商業內幕指出，官方App推出之際，正值日本面臨極低的出生與結婚率。根據5日新聞，日本厚生勞動省公布的統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，代表每名婦女平均生育1.2個小孩，創1947年以來最低紀錄，連續8年下滑。各都道府縣的總和生育率也都低於前年，而東京都最低、為0.99，也是唯一未能達到1.00的地方行政區。

右翼評論員兼網紅張千里（Ian Miles Cheong）在社群媒體「X」報導了東京都準備推出交友App的新聞後，引來了熱衷於對抗人口下降的科技億萬富豪馬斯克 轉發跟表達支持，稱「很高興日本政府認識到這個問題的重要性，如果沒採取激進的行動，日本（和許多其他國家）將消失！」