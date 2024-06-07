我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

日本出生率創新低 東京都出手「自行研發交友App」引來馬斯克點讚

編譯周辰陽／即時報導
日本東京都為了促進婚姻與解決長期低生育率問題，已在一款交友App投資了2億日圓，預計將於今夏推出。（照片翻攝：futari-story.metro.tokyo.lg.jp）
日本東京都為了促進婚姻與解決長期低生育率問題，已在一款交友App投資了2億日圓，預計將於今夏推出。（照片翻攝：futari-story.metro.tokyo.lg.jp）

日本政府2月時表示，必須採取「前所未有的措施」，以處理出生率創歷史新低的問題。商業內幕與朝日新聞報導，東京都為了促進婚姻與解決長期低生育率問題，已在一款交友App投資了2億日圓（約128.6萬美元），預計將於今夏推出。

這款新的收費式交友App由一家私人承包商經營，制定了嚴謹的註冊程序，以保證用戶致力於把結論當成最後目標，並防止一直困擾著其他交友服務的可信度問題，不只要求提供有照片的身分證件，還要拿出收入證明，以及透過戶籍謄本或其他官方文件，證明自己單身。

根據報導，該App有15個類別的個人資料要填，包括身高、教育程度跟職業，而潛在的配對對象將可以看到這一切資訊。用戶之後要參加強制性面談，接著必須簽下一分保證書，承諾他們正用該App在尋找結婚對象，而不只是一段隨意的感情。

一位東京都官員告訴媒體，「如果有很多人對結婚感興趣，但無法找到伴侶，我們希望提供支援」。官員還承認，地方政府開發一款交友App的情況十分罕見，但他們希望官方背書的App將提供一種安全感，並鼓勵不情願使用主流App的人邁出尋找伴侶的第一步。

商業內幕指出，官方App推出之際，正值日本面臨極低的出生與結婚率。根據5日新聞，日本厚生勞動省公布的統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，代表每名婦女平均生育1.2個小孩，創1947年以來最低紀錄，連續8年下滑。各都道府縣的總和生育率也都低於前年，而東京都最低、為0.99，也是唯一未能達到1.00的地方行政區。

右翼評論員兼網紅張千里（Ian Miles Cheong）在社群媒體「X」報導了東京都準備推出交友App的新聞後，引來了熱衷於對抗人口下降的科技億萬富豪馬斯克轉發跟表達支持，稱「很高興日本政府認識到這個問題的重要性，如果沒採取激進的行動，日本（和許多其他國家）將消失！」

App 日本 馬斯克

上一則

佳子公主訪希臘穿600元平價衣…日網友讚親民 專家憂負面影響

下一則

空拍畫面曝光 日本橫濱中華街發生火警 數棟房屋傳付之一炬

延伸閱讀

輝達股票將分拆 期貨交易也瘋狂

輝達股票將分拆 期貨交易也瘋狂
馬斯克旗下xAI擬在田納西州孟菲斯打造超級電腦

馬斯克旗下xAI擬在田納西州孟菲斯打造超級電腦
傳馬斯克要輝達先出貨給X、xAI 特斯拉股東氣炸

傳馬斯克要輝達先出貨給X、xAI 特斯拉股東氣炸
馬斯克就加密貨幣問題向川普建言 再展現政治影響力

馬斯克就加密貨幣問題向川普建言 再展現政治影響力

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00
英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）

凱特妃養病 威廉陪伴上街購物 買了巧克力

2024-06-01 02:21

超人氣

更多 >
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初
倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場