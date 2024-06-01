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停戰取決民調？傳以總理不同意人質釋放 家屬怒轟：政治私利凌駕國家責任

編譯周辰陽／即時報導
以色列總理內唐亞胡2023年6月在耶路撒冷的總理辦公室出席每週內閣會議。資料照片。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡2023年6月在耶路撒冷的總理辦公室出席每週內閣會議。資料照片。（美聯社）

美國NBC新聞5月31日報導，一位出席非公開會議的人士跟倡議團體表示，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）告訴巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯所扣押人質的家屬，除非民調顯示政治上對他有利，否則內唐亞胡總理不會同意用結束加薩走廊的戰爭交換人質獲釋。

哈尼比的發言由以國第12頻道率先披露，對人質家屬團體產生了巨大的衝擊。人質家屬論壇（Hostage Family Forum）發出聲明表示，「以色列政府做了清楚與慎重的決定，要犧牲人質」。他們抨擊，「人質，以及整個以色列國，都已經遭到那些選擇政治私利凌駕國家和政府責任的人俘虜了」。

根據NBC新聞轉述，哈尼比於5月30日下午，在台拉維夫的國防部會晤了人質的親屬。其中一位與會者迪克曼（Gil Dickmann）的40歲表親蓋特（Carmel Gat）是仍被扣在加薩的125名人質之一；迪克曼31日告訴NBC新聞，哈尼比「告訴我們，『我們明白，把人質都帶回來的唯一辦法，就是透過將讓戰爭結束的協議』。而在他看來，以色列政府現在不會讓戰爭做個了結」。

迪克曼稱哈尼比表示，「讓內唐亞胡這麼做的唯一辦法，就是要讓他明白，這件事在政治上對他將會有好處。如果他看到民調說，比起希望戰爭繼續，以色列民眾更想看到人質回來，那他會達成協議，將把人質都帶回家」。

迪克曼說，「我們對此感到震驚」。

哈尼比在總理辦公室發布的聲明中表示，不會公開評論在非公開會議說了些什麼， 「這是政治階層與悲痛家庭之間進行公開對話的適當方式，即使在今天的會議之後，我也不會放棄這個傳統。以色列有義務促成釋放全體被綁架者的釋放，我們將做到此事」。

NBC新聞指出，內唐亞胡一直表示，他不會同意把結束戰爭當成人質協議的一部分條件，並且是以國安角度制定決策，稱以色列有義務摧毀哈瑪斯，並防範跨境恐襲重演的可能性。但哈尼比的發言顯示，內唐亞胡的立場也受到了政治考量的引導。

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