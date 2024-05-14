南韓脫北者 30萬傳單空投北韓批「金正恩是反賊」

南韓脫北者團體向北韓空投30萬張「金正恩是反賊」傳單；圖為北韓領導人金正恩。（路透）

南韓 的脫北者團體「自由北韓 運動聯合」13日表示，日前利用大型氣球 在仁川江華島向北 境內散發了30萬張反北韓傳單。

韓聯社報導，該團體負責人當天公開放飛大型氣球的現場視頻，並稱本月10日晚11時許通過20個大型氣球向北韓空飄30萬張傳單和含有K-POP和南韓演歌視頻的2000個U盤。大型氣球上還懸掛有條幅，上面寫著「金正恩是反賊、民族仇敵」。

出於南北韓關係的考慮，南韓政府持續要求有關團體克制散發反北韓傳單的行為。統一部於2020年以散發反北韓傳單威脅南北韓邊境地區居民安全且加劇韓半島緊張局勢為由，取消了「自由北韓運動聯合」的設立許可。該團體就此向法院提起訴訟，要求統一部長官撤銷上述決定，法院去年裁定原告勝訴。

另外，北韓國營媒體報導，北韓將自今年開始為軍隊配備新的240毫米口徑多管火箭發射器，軍隊的砲兵作戰能力正出現「重大變化」。北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩10日視察經「技術更新」的火箭系統實彈測試。

中央社引述法新社報導，分析家說，擁有核武的北韓可能正在測試並提高火砲與巡弋飛彈的產量，之後將運至俄羅斯以用在烏克蘭戰場。

平壤當局今年2月表示，已為240毫米口徑多管火箭發射器研發新的控制系統，將為防禦能力帶來「質變」；北韓上月也試射新的砲彈。

北韓中央通信社11日提到，更新後的火箭發射器將「自2024年到2026年部署到北韓人民軍部隊，以汰換（其他）裝備」。

南韓國防部表示，無法證實北韓10日是否有試射行動。平壤當局則說，八枚砲彈「擊中目標，強烈證明更新版240毫米多管火箭發射器系統的優勢與破壞力」。

北韓國營媒體發布的照片顯示，金正恩在視察火箭發射器及系統實彈測試期間和軍方官員交談；報導補充說，這些測試也證明「多管火箭發射器的可控砲彈」的威力。