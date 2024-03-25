川普若勝選將續築美墨邊牆？墨西哥總統：行不通

墨西哥總統羅培茲歐布拉多。（路透）

墨西哥 總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在今天播出的訪問中表示，川普 老愛將在美墨邊境築牆掛在嘴邊，但這麼做是行不通的，美國必須就外交政策做出重大改變，才能阻止非法移民 。

羅培茲歐布拉多在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）中被問到，美國共和黨籍前總統川普若在11月大選勝出，是否將兌現興築美墨邊牆的承諾，羅培茲歐布拉多搖頭。

他透過翻譯說：「這行不通。」

羅培茲歐布拉多表示，川普在執政的最後一刻仍試圖築牆，但他向川普強調，走私者已經能在現有的障礙物下挖掘通道。

羅培茲歐布拉多發表這番言論之際，川普和拜登料將再度於美國總統大選對決，而非法移民問題也將再次成為選戰中的熱門議題。

現年70歲的羅培茲歐布拉多表示，在拜登要求下，他已協助確保使今年初企圖進入美國的無證移民激增情況暫時減緩。

他說，部分原因是墨西哥對南部邊境（管控）「更為謹慎」，而他也獲得中美洲國家領導人協助。

羅培茲歐布拉多說：「然而，這只是短期的解決方案，並非長期可行。」他補充說，墨西哥希望美方「找出問題的根本原因，並認真審視它們。」

羅培茲歐布拉多告訴白宮，華府應每年斥資數十億美元以減輕拉丁美洲貧窮問題、鬆綁對委內瑞拉和古巴極左派政府的制裁，並向居住在美國的數以百萬計墨西哥人提供合法身分。

羅培茲歐布拉多說，若未經過如此徹底的改革，「（無證）移民將會持續湧向邊境」。