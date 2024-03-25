我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

川普若勝選將續築美墨邊牆？墨西哥總統：行不通

中央社／華盛頓24日電
墨西哥總統羅培茲歐布拉多。（路透）
墨西哥總統羅培茲歐布拉多。（路透）

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在今天播出的訪問中表示，川普老愛將在美墨邊境築牆掛在嘴邊，但這麼做是行不通的，美國必須就外交政策做出重大改變，才能阻止非法移民

羅培茲歐布拉多在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）中被問到，美國共和黨籍前總統川普若在11月大選勝出，是否將兌現興築美墨邊牆的承諾，羅培茲歐布拉多搖頭。

他透過翻譯說：「這行不通。」

羅培茲歐布拉多表示，川普在執政的最後一刻仍試圖築牆，但他向川普強調，走私者已經能在現有的障礙物下挖掘通道。

羅培茲歐布拉多發表這番言論之際，川普和拜登料將再度於美國總統大選對決，而非法移民問題也將再次成為選戰中的熱門議題。

現年70歲的羅培茲歐布拉多表示，在拜登要求下，他已協助確保使今年初企圖進入美國的無證移民激增情況暫時減緩。

他說，部分原因是墨西哥對南部邊境（管控）「更為謹慎」，而他也獲得中美洲國家領導人協助。

羅培茲歐布拉多說：「然而，這只是短期的解決方案，並非長期可行。」他補充說，墨西哥希望美方「找出問題的根本原因，並認真審視它們。」

羅培茲歐布拉多告訴白宮，華府應每年斥資數十億美元以減輕拉丁美洲貧窮問題、鬆綁對委內瑞拉和古巴極左派政府的制裁，並向居住在美國的數以百萬計墨西哥人提供合法身分。

羅培茲歐布拉多說，若未經過如此徹底的改革，「（無證）移民將會持續湧向邊境」。

非法移民 川普 墨西哥

上一則

莫斯科恐攻：4槍手「負傷出庭」遭逼供？普亭死咬烏克蘭參與

下一則

日本宮內廳將首度創社群平台帳號 發布皇室活動

延伸閱讀

阿拉斯加參議員穆考斯基與川普決裂 不排除退出共和黨

阿拉斯加參議員穆考斯基與川普決裂 不排除退出共和黨
一洲焦點／ 川普「血流成河說」背後的真相

一洲焦點／ 川普「血流成河說」背後的真相
川普說若11月敗選 將血洗美國

川普說若11月敗選 將血洗美國
拜登急簽1.2兆預算案 政府正常運作

拜登急簽1.2兆預算案 政府正常運作

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45
凱特王妃今年42歲。波士頓麻州總醫院癌症中心腫瘤內科醫生史崔克蘭指出，她的罹癌消息「確實提醒我們所有人，癌症也可能會侵襲健康的年輕人」。(新華社)

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

2024-03-23 04:10

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑