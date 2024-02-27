金正恩神祕長子被神隱？ 傳長得蒼白矮小 不像父親

北韓領導人金正恩（中）日前帶著愛女金主愛（右），在北韓建軍76周年當天到訪國防部。（路透）

北韓 領導人金正恩 最近常帶著女兒金主愛出席各活動，外界將她視為金正恩可能的接班人選。不過，有南韓 國家情報院退休情報官表示，金正恩另有一名長子，但身材瘦弱，與父親身型不相似。對於北韓領導人而言，外貌酷似「北韓國父」金日成是「必需條件」。

綜合媒體報導，退休情報官崔秀容（Choe Su-yong，音譯）向「韓國時報」表示，根據北韓方面情報，金正恩確實有一名不出現於公眾眼前的神秘大兒子，他質疑因「外表不吸引人，這似乎令金正恩不想公開他的兒子」。

他稱「與身材圓潤、營養豐富的父親和妹妹不同的是，據說金正恩兒子的面色蒼白、瘦弱。」他又指「聽說他兒子長得一點也不像他的曾祖父金日成。」

外界向來對金正恩子女所知不多，南韓國家情報院2023年3月曾指，相信在金正恩的三名子女中，最年長一位是兒子，但金正恩近年多次帶女兒金朱愛出席活動，未見其子蹤影，令外界懷疑「金正恩長子」是否存在。

美國智庫史汀生中心的北韓專家、客座研究員麥頓指出，金正恩在接班人時期也是乾瘦的體型，但為了在年長的北韓將軍等領導層面前立威，他必須增重使自己看起來更像金日成。

2023年3月，南韓國家情報院報告稱，金正恩的第一個孩子是兒子，「雖然沒有具體的物證，但透過外部情報機構共用情報等方式基本確信，老大是兒子。」國情院還表示：「兒子從未曝光，針對其存在精神、身體問題的質疑，沒有其他情報可以佐證。」

此外，南韓國情院認為金正恩有三名子女，但崔洙容稱，金正恩的嫡子只有長子和金主愛兩人，另外還有兩名不確定性別的私生子。

金正恩留學瑞士時的好友米卡耶羅稱，他2012年7月去北韓時，聽說金正恩的夫人李雪主生下了女兒，完全沒聽說過關於兒子的事情。2023年10月，統一部長官金暎浩在國會外交統一委員會綜合監查中，針對金正恩是否有兒子的問題表示：「尚未得到確認。」