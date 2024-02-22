CNN：俄襲烏的北韓飛彈 25%美歐零件

烏克蘭調查人員上月6日在哈爾科夫發現飛彈殘骸，疑似來自北韓。（路透）

CNN引述一份最新報告指出，俄羅斯 軍方上月向烏克蘭 發射的一枚北韓 彈道飛彈，含有數百個美國、歐洲和台灣製零組件。

總部位在英國的組織衝突軍備研究（CAR），檢查1月從烏克蘭哈爾科夫回收的北韓彈道飛彈殘骸，發現其中75%的零組件是由在北韓境內註冊公司設計和銷售，另外16%零組件與在歐洲註冊的公司有關，剩下9%與在亞洲註冊的公司有關。

報導指出，這些零組件主要包括飛彈的導航系統，可追溯至總部位在美國、中國、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士和台灣的公司。

CAR最新報告未直接點名生產這些零組件的公司，因為沒有證據表明這些公司故意將這些零件運往北韓，反倒可能是廠商把貨品賣給各個國際批發商後，零件便被移轉到全球供應鏈某處，輾轉流入北韓。CAR調查人員表示，他們傾向與這些廠商合作來解決問題。

美國白宮1月初時曾表示，俄羅斯用北韓提供的彈道飛彈和飛彈發射器攻打烏克蘭。

研究還表明，北韓能夠生產飛彈並將其迅速運往俄羅斯。研究人員檢查的零組件是在2021年至2023年間製造。因此該飛彈「不可能在2023年3月之前組裝」，並於1月被俄羅斯用於烏克蘭。