遊馬來西亞注意 入境前須填MDAC卡

馬來西亞公告，12月起外國旅客入境前須填數位入境卡（MDAC）。圖為吉隆坡國際機場。（路透資料照片）

馬來西亞移民局 最新規定指出，所有外國旅客從12月1日起入境大馬前，都必須上網填寫「馬來西亞數位入境卡」（MDAC），另有10國旅客可使用自動通關系統。

馬來西亞星洲日報（Sin Chew Daily）等媒體報導，所有旅客須在入境大馬前提交「馬來西亞數位入境卡」，明確填寫姓名、國籍、護照號碼及有效日期、電子郵件與手機等資訊，以及造訪與離境日期、旅遊方式（陸、海、空）與最後登船港口。

報導引述馬來西亞移民局透過社群媒體平台臉書貼文說，旅客可以在抵達大馬前的3天內提交這份表格。馬來西亞入境旅遊協會（MITA）署理會長梁偉虹（Mint Leong）指出，免簽證入境大馬的外國旅客也需要填寫入境卡。

移民局指出，外國旅客雖從12月1日起入境大馬前要上網填寫「馬來西亞數位入境卡」，但有3種情形例外，包括在新加坡 過境或轉機而不須入出境檢查人士、大馬永久居民與馬來西亞自動通關系統（MACS）持有人。填寫網址是https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main。

另外，移民局指出，澳洲 、汶萊、德國、日本、南韓、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、美國與英國等10個國家旅客在吉隆坡國際機場入出境時，則可利用自動通關系統。