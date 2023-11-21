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義大利300黑手黨面臨宣判 創審判紀錄

編譯中心╱綜合20日電
義大利300多名黑手黨受審，「超大審判」宣判創記錄；圖為法院人員聚集聆聽法官意見。(美聯社)
義大利300多名黑手黨受審，「超大審判」宣判創記錄；圖為法院人員聚集聆聽法官意見。(美聯社)

義大利一法院今天對300多名與惡名昭彰的「勇者」黑手黨有關的犯罪分子宣布判決，為這場歷時近3年的歷史性審判做出結論。

中央社引述法新社報導，「勇者」是世界最強大的組織犯罪集團之一。義大利檢方已要求法院對322名被起訴的成員及他們的白領同夥宣判有罪，這可能令「勇者」遭到歷來最大打擊。

「勇者」從義大利南部貧窮的卡拉布里亞大區（Calabria）發跡，發展後勢力已超越當地，如今幾乎獨占歐洲的古柯鹼交易，在世界各地40多國都有活動。

這場宣判也將為義大利數十年來最大一起黑手黨審判畫下句點。在這場「超大審判」中，遭控同屬一樁黑手黨犯罪陰謀的大量被告面臨司法追究。

卡拉布里亞大區的維波瓦倫蒂亞省（Vibo Valentia）法院自2021年1月開始審理本案後，聽取了數以千計小時證詞，包括來自50多名曾替「勇者」辦事、後轉為證人者。

這些汙點證人和其他人士在證詞中提供數不盡的例子，詳述「勇者」的暴行和對地方老百姓的欺壓，包括暴力伏擊、勒索商家、操縱公共標案、庫藏武器、選舉舞弊及給予當權者回扣。

被告是位在維波瓦倫蒂亞省的「勇者」最頂尖派系直接或隸屬成員。這個省是卡拉布里亞大區眾多經濟困苦的鄉間之一，數十年來黑手黨在這些地方扼殺經濟發展、滲透公家機關及恐嚇民眾。

毫無疑問的「勇者」維波瓦倫蒂亞幫老大、現年69歲的曼古索（Luigi Mancuso），去年已被剔除在被告名單之外，由分案獨立審判。

今天的開庭在位於拉梅齊亞泰爾梅市（Lamezia Terme）的法院進行，審判室受到高度安全戒備，有足夠空間容納數百名律師，並備有20多台螢幕能透過視訊與羈押中的被告進行連線。

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