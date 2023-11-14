印度排燈節後 3城登全球十大空汙榜

印度聖城12日慶祝排燈節，逾220萬盞油燈再創世界紀錄。（路透）

印度 12日歡度排燈節，有逾220萬人同時點油燈45分鐘，創下金氏世界紀錄，即使首都德里政府三申五令，但仍難阻狂歡民眾入夜後燃放爆竹及煙火，就連在電影院 裡也不例外，導致空氣品質再次惡化。

據了解，原本全球空汙最嚴重的十大城市中，印度只有新德里上榜，但在排燈節後，東北部大城加爾各答（Kolkata）和孟買（Mumbai）也進榜。

排燈節（Diwali）是印度年度最盛大節慶，根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana）典故，民眾點油燈慶祝古印度英雄羅摩（Rama）戰勝惡魔歸來，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡」。

德里空氣品質本已不佳，根據往例到了排燈節前後會因民眾燃放爆竹而雪上加霜，因此德里政府早在數日前即已大力勸導民眾避免燃放爆竹，同時也下令取締販賣爆竹的攤販。

然而，德里從12日傍晚開始傳出爆竹聲響，入夜後更趨密集，夜空也不時被煙火照亮，還有民眾自製的小型天燈，空氣瀰漫硝煙味，顯然政府禁令缺乏約束力。

社群平台甚至傳出狂歡年輕人在電影院放煙火的影片，許多觀眾紛紛走避。

印度地球科學部附屬空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）的數據顯示，德里地區整體空氣品質指標（AQI）13日中午即時數字為445，根據分為6級的印度空汙指數表，已屬最差的「嚴重」等級。