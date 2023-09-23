日本首波核汙水入海…含氚濃度無異常 第2波最快9月底排放

日本首波約7800噸的福島第一核電廠「核汙水」，已在9月11日順利排放完畢。（路透）

日本 首波約7800噸的福島第一核電廠「核處理水」，已在9月11日順利排放完畢，由於核電廠附近海水與魚類含氚濃度無異常，最快將在9月底開始進行第2波排放。

日本共同社報導，不過，中國反對日本排放「核處理水」，已全面禁止日本產水產品進口，日本與中國的對立狀況暫時看不到出口，對日本水產業者帶來的打擊將擴大。

日本政府把要求中國撤銷進口禁令定位為最優先課題，正尋求促成日本首相岸田文雄 與中國國家主席習近平 的領袖會談。

東京電力公司（簡稱東電）在日本漁民等反對下，從8月24日開始將「核處理水」排放入海，到明天就屆滿1個月。根據計畫，東電利用大量海水將「核處理水」稀釋到日本國家氚濃度標準的1/40，也就是每公升含氚量不到1500貝克後才排入海中。

根據目前規劃，第2波要入海的「核處理水」跟首波同為約7800噸，在完成設備檢查後，快的話將在9月底開始排放。

東電、日本政府環境省、水產廳及福島縣政府，持續針對附近海水及魚的氚濃度進行分析，雖然東電8月31日一度從排海口附近所採集的海水中，檢出每公升10貝克的氚濃度，但東電認為在安全上沒有問題。