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日本經濟成長率料超越韓 堪稱25年來首見

編譯中心／綜合20日電
OECD預估，南韓今年的經濟成長率將達到1.5%，日本則為1.8%。若這項預測成真，將是日本25年來經濟成長率首度超越南韓。 （路透）
OECD預估，南韓今年的經濟成長率將達到1.5%，日本則為1.8%。若這項預測成真，將是日本25年來經濟成長率首度超越南韓。 （路透）

根據經濟合作發展組織（OECD）發布的最新報告，南韓今年的經濟成長率預估為1.5%，日本則可望達到1.8%。若這項預測成真，將是1998年亞洲金融危機以來，日本的年度成長率首度超越南韓，堪稱25年來首見。

韓媒Businesskorea報導，根據OECD於19日發表的經濟展望報告，南韓今年的成長率預估為1.5%，仍符合三個月前的預估值。該預測略高於南韓政府、南韓央行以及國際貨幣基金（IMF）預估的1.4%，但與韓國開發研究院（KDI）預估的1.5%一致。

相較下，OECD將日本今年的經濟成長率上修至1.8%，較前次預估調高0.5個百分點。若這個預測成真，將是日本25年來年度成長率首次跑贏南韓。不過，日本明年成長率預估將降至1%，比南韓的2.1%還低1.1個百分點。

OECD預估今年全球經濟成長率為3%，2024年將降至2.7%，這是排除2020年新冠疫情衝擊之外，從全球金融海嘯以來最低的成長水準。OECD今年6月時預估，今年全球成長2.7%，明年成長率為2.9％。

另據日媒報導，日本政府觀光局（JNTO）20推估，8月訪日外國客共有215萬6900人，連續3個月超過200萬人。依國家或地區來看，韓國遊客人數居冠、台灣次之、中國排名第3。

與新冠疫情肆虐前的2019年8月相比，今年8月訪日外國客人數已回復到85.6%，是疫情爆發以來回復率首度達到逾8成水準。受到中國8月10日解除團體旅遊赴日禁令，訪日中國客在8月也有所增加。

不過，由於日本政府8月24日開始將福島第一核電廠內存放的「核處理水」排放入海，引發中國反彈，部分中國民眾可能避免赴日旅遊，研判赴日觀光人數成長有限。

今年8月訪日中國客人數為36萬4100人，是2019年8月的36.4%，儘管相較2019年的減幅仍逾6成，但已較今年7月成長6.6個百分點。

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