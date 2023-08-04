巨像秘魯鯨化石出土 活在4000萬年前長這樣

科學家公布已滅絕的遠古鯨魚「巨像秘魯鯨」骨骼化石研究，估計長約20公尺、體重340公噸，遠遠超過目前最重的生物藍鯨；圖為一名古生物學家周三在秘魯首都利馬站在巨像秘魯鯨的椎骨旁邊拍照。（美聯社）

秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石顯示，一種體型像海牛，重量可能超越藍鯨的動物，可能搶下地球史上最大動物頭銜。這種鯨魚稱為「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus），活在約3800萬到4000萬年前的始新世。

路透報導，研究人員估計「巨像秘魯鯨」長約20公尺、重達340公噸，重量可能超越任何其他已知的動物，包括今日的藍鯨與體型最大的恐龍 。

研究人員的研究結果發表在「自然」（Nature）期刊。主要作者、義大利 比薩大學（University of Pisa）古生物學家比亞努奇（Giovanni Bianucci）說：「這種動物的主要特徵絕對是牠極端的重量，這說明了，演化過程可以產生出特徵超乎我們想像的生物體。」

巨像秘魯鯨重量最低估計約有85噸，平均重量估計為180噸；相較之下，長久以來被視為史上最大動物的藍鯨，目前所知最重一頭約達190噸，但牠比巨像秘魯鯨要長，約有33.5公尺；而今年5月獲研究報告列為最大恐龍、距今9500萬年的阿根廷龍（Argentinosaurus），重約76噸。

巨像秘魯鯨的部分骨骼是在秘魯南部富含鯨魚化石的沿海沙漠出土，挖出13根脊椎骨、4根肋骨與1根胯骨。這些骨頭異常巨大，密度高且很結實。

巨像秘魯鯨骨骼又厚又硬的特性，未見於現有的鯨目動物，但出現在海牛目動物中。鯨目動物包含鯨魚、海豚與鼠海豚。海牛目是另一種海洋哺乳動物，包含海牛與儒艮。

圖為「巨像秘魯鯨」模擬圖。（取材自UNMSM秘魯國立聖馬爾科斯大學）

巨像秘魯鯨光是骨骼就重約5到8噸，至少是藍鯨的兩倍重。

比亞努奇說：「牠的身體肥胖 又臃腫，外型不像現代鯨魚，反而比較像海牛目動物。而在海牛目中，牠巨大的體型和生存方式，或許能讓人聯想到史德拉海牛（Steller's sea cow）。史德拉海牛1741年被人發現，但幾年後就被人類滅絕殆盡了。」

學者並沒有找到巨像秘魯鯨的顱骨或牙齒，導致判斷牠們飲食與生活型態的工作更加困難。研究人員推測，巨像秘魯鯨生存方式類似海牛目動物：並非活躍的捕食性動物，而是在沿岸淺水水域底部覓食的動物。