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籲與中合作須謹慎 印尼前官員：因北京恐別有用心

中央社／雅加達30日專電
印尼前海洋事務統籌部長拉姆里今天表示，印尼政府與中國的各項合作必須為印尼帶來好處，因為從歷史看來，中國給予援助都是別有用心。（新華社）
印尼前海洋事務統籌部長拉姆里今天表示，印尼政府與中國的各項合作必須為印尼帶來好處，因為從歷史看來，中國給予援助都是別有用心。（新華社）

印尼前海洋事務統籌部長拉姆里今天表示，印尼政府與中國的各項合作必須為印尼帶來好處，因為從歷史看來，中國給予援助都是別有用心。他並批評總統佐科威鼓勵中國人在新首都買地投資，宛如「附庸國獻貢品」。

印尼前海洋事務統籌部長拉姆里（Rizal Ramli）今天在一場名為「印尼-中國經濟關係10年」的線上論壇表示，「大國間交流是很自然的，但必須評估新的雙邊協議是否對印尼有利，這很重要」。

印尼「美都新聞網」（medcom.id）報導稱，拉姆里指出，中國數十年前還是個窮國，但現在已成為世界上經濟、軍事實力和影響力第二大的國家。

他說：「他們變得強大，因此開始採取激進的外交政策，其中一個例子就是想控制北納土納海（North Natuna Sea）。中國堅持將該地區稱為南海。」

拉姆里表示，他擔任部長時將該海域改稱為北納土納海，並在聯合國註冊，因為這是印尼的海域。

拉姆里指出，他對幾位官員的最近的言論感到驚訝，因為他們再次將北納土納海稱為南海。

他解釋，應該稱之為北納土納海，因為這是在該海域有關的漁業協議中的一部分，很重要。

拉姆里表示，中國很想控制北納土納海，因為該海域蘊藏豐富的海洋資源，並說：「中國有在擴充領土上極具野心，其中包括北納土納海和非洲部分地區。」

另外，針對印尼總統佐科威（Joko Widodo）持續希望吸引來自中國的投資，拉姆里也做出強烈批評。

佐科威日前訪問中國成都時，向中國企業家提供印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）3.4萬公頃土地的投資機會。

印尼總統府秘書處28日表示，「印尼已準備好3萬4000公頃土地供投資，投資者可以投入房地產，像是蓋醫院，或是大學和基礎設施」。

佐科威還強調，印尼願意聽取中國商人的意見，並詢問企業家在印尼投資是否遇到問題。

對此，拉姆里29日在其推特寫道，這是印尼政府讓中國人在新首都購買土地，就像是「附庸國一樣，提供貢品，讓中國人得以買地」。

印尼 投資 房地產

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