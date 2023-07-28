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峰會大縮水 普亭力挽非洲盟友 援6國數萬噸糧食

編譯中心／綜合27日電
俄非峰會27日於俄羅斯聖彼得堡揭幕，華爾街日報報導，俄羅斯總統普亭料將在國內軍事及經濟雙重壓力下，繼續向非洲盟邦擔保，俄對非軍事及政治支援力度不會因俄烏戰爭減弱。（歐新社）
俄非峰會27日於俄羅斯聖彼得堡揭幕，華爾街日報報導，俄羅斯總統普亭料將在國內軍事及經濟雙重壓力下，繼續向非洲盟邦擔保，俄對非軍事及政治支援力度不會因俄烏戰爭減弱。（歐新社）

俄非峰會27日於俄羅斯聖彼得堡揭幕，規模卻大縮水，與會非洲領袖從2019年的逾40人減少至今年的17人，原定4天的會期也縮減為兩天。在國內軍事及經濟雙重壓力下，俄羅斯總統普亭仍在峰會上宣布，儘管西方制裁阻礙俄國出口糧食和化肥，他將在數月內向6個貧窮的非洲國家提供數萬噸免費糧食。

普亭表示，「在未來數月裡，我們將確保向布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國和厄立垂亞免費供應2萬5000噸至5萬噸糧食」。

俄國遭西方孤立後，普亭將目光瞄準非洲。但華爾街日報指出，俄烏戰爭已對俄國軍火製造業造成不小壓力，俄國想繼續當「非洲最大軍火供應國」恐不容易。

針對這場峰會，美國國務卿布林肯也向參加峰會的非洲領導人施壓，要求他們就糧食供應中斷問題提供答案，這種狀況已將較貧窮國家推向危機。

此外，美國及中國也正試圖擴大對非洲的影響力，兩國在非洲的貿易及投資額皆遠超出俄國；俄國不僅經濟體遠小於美、中，如今還承受西方國家的經濟制裁壓力。

位於華盛頓的國防大學非洲戰略研究中心研究主任希格爾表示，西方陣營對俄祭出經濟制裁後，俄國明顯增加了與非洲的互動，俄非峰會無非是向外界展現「俄國未被孤立、仍有許多盟邦，且能如常進行商業貿易」的好機會。

儘管俄烏戰爭已加重部分非洲窮國的經濟負擔，許多非洲國家仍拒絕譴責俄國，一些反對美國主導全球秩序的非洲國家甚至樂意支持俄國，換取莫斯科對當地獨裁政權的持續支援。針對俄烏戰爭，部分非洲國家選擇採中立立場，如同全球許多開發中國家。聯合國在針對譴責俄國侵烏進行相關表決時，非洲國家總是立場歧異。

俄國 普亭 俄羅斯

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