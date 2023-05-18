義大利北部暴雨成災已釀13死 逾2萬人撤離、41城鎮淹沒

義大利東北部近日遭逢百年來最嚴重洪災，截至18日晚間，已導致13人死亡，估計2萬人無家可歸。（歐新社）

義大利 東北部近日遭逢百年來最嚴重洪災，截至18日晚間，已導致13人死亡，估計2萬人無家可歸。

綜合媒體報導，截至18日晚間，義大利東北部的艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna）近日豪雨成災，導致23條河流潰堤，280處土石流，淹沒了41個城鎮。

艾米利-羅馬那大區的拉溫那市長帕斯卡爾（Michele de Pascale）表示，這是一個世紀以來最嚴重的災難，許多人們失去了家園、財產，對一些人來說，還失去了生命。

博洛尼亞南部71歲居民拉扎里尼（Roberta Lazzarini）表示，住家遭到洪水 襲擊。街道、房屋和花園都被淹沒了，現在仍然很害怕。「我從來沒有在這裡見過這狀況。我們被困住了，不知道該怎麼辦。我只是希望它不會再發生。」

消防員幫助居民逃離家園，其中包括一名97歲婦女，她不得不乘坐橡皮艇離開臥室。

義大利梅洛尼（Giorgia Meloni）總理政府將於下周召開危機會議。

反對黨民主黨領袖向BBC說，整個政治體係都應為這場災難負責，而政客們在應對氣候變化帶來的挑戰方面做得不夠。

艾米利-羅馬那大區前副區長施萊因（Elly Schlein）表示，歷屆政府一直未能解決義大利易受洪水和乾旱等其他極端水事件影響的問題。

造成洪水因素很多，但氣候變化導致的大氣變暖使極端降雨更有可能發生。自工業時代開始以來，世界已經升溫了約攝氏1.1度，除非世界各國政府大幅削減碳 排放，否則氣溫將持續上升。