被批選菲律賓總統是為洗白家族腐敗、奢華行徑 小馬可仕否認

菲律賓總統小馬可仕。 （路透）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天接受採訪時駁斥外界對他的批評，批評者指控他選總統是為了洗白父親老馬可仕威權執政時期的腐敗和家族奢華行徑。

小馬可仕在他4天訪美行程的尾聲告訴路透，菲律賓人民不能再繼續進行已經數十年的社會鬥爭。

小馬可仕表示：「反對派試圖提起這個老問題。但是當然，我們對選民做出答覆，選民也用他們的選票做出非常明確和響亮的回應：他們並不在乎。」

他提到：「這些不是菲律賓人民覺得我們必須談論的事。我們應該要討論的是生計、是就業 、是教育 、是經濟。」

小馬可仕說：「一個分裂的社會若持續打45年前的爛仗，就是太短視了，因為我們關切的是未來，而不是過去。」

在競選活動期間，批評者譴責小馬可仕參選是試圖為他父親20年統治期間的腐敗和獨裁洗白。

老馬可仕（Ferdinand Marcos）從1965年起，統治菲律賓長達20年，國家在其中近一半時間處於戒嚴狀態，這幫助他擴大自己的權力，直到他在「人民力量革命」（People Power Revolution）中被推翻，與他的家族流亡海外。

在老馬可仕的統治期間，馬可仕家族的名字與裙帶關係和數以十億美元計的國家財產被侵吞相連。馬可仕家族否認涉及違法行為。

老馬可仕於1989年在夏威夷 流亡期間去世，但他的家族回到菲律賓東山再起，最終他的兒子小馬可仕在2022年5月選舉中當選總統。