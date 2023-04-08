歐洲扒竊指數義法荷居前 2景點扒手最猖獗

義大利許願池是地標性景點。（路透）

許多人到歐洲國家旅遊，常被告誡小心扒手，最近英國保險 比價網站就整理出一份報告，列出歐洲最多扒手的國家排行榜，前三名依序是義大利 、法國、荷蘭。

英國保險比價網站Quotezone.co.uk近日根據國際旅遊評論網站Tripadvisor上，各歐洲國家前五大旅遊景點的使用者分享評論，整理出「歐洲扒竊指數」（European Pickpocketing Index）。

根據調查，被提及遭遇扒手最多次的歐洲國家，前三名依序是義大利、法國、荷蘭；第四到六名則是德國、希臘、西班牙；接著七到十名分別是葡萄牙、土耳其、愛爾蘭、波蘭。

該網站創辦人暨執行長威爾森（Greg Wilson）說：「竊盜可能發生在任何地方，而熱門旅遊地點更是犯罪份子瞄準遊客錢包和皮包的便利場所。」

他補充說：「羅馬特雷維噴泉（許願池所在地）和巴黎的艾菲爾鐵塔等這2大地標性景點，特別受到扒手歡迎，因為他們可以在大批人群裡移動的更不受人注意。」

報導也提供預防扒手的安全建議，包括保持警惕，錢財不露白。威爾森建議旅客應攜帶一個有拉鍊的安全包包，例如斜背包或隱藏式腰包，盡量貼近自己身體。他也提醒，「盡量不要讓個人物品處於無人看管的狀態」，如果物品在不注意的狀況下失竊，保險公司可能會拒絕索賠。