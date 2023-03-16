我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最嚴 北加灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

張忠謀：半導體全球化已死 晶片業恐停止成長

英國：禁止政府手機使用TikTok 立即生效

編譯中心／綜合16日電
英國16日宣布禁止在政府手機上使用TikTok，並立即生效。（取材自Unsplash）
英國16日宣布禁止在政府手機上使用TikTok，並立即生效。（取材自Unsplash）

各國政府紛紛對TikTok下禁令後，英國16日表示，將禁止在政府手機上使用TikTok，並立即生效。英國的這項宣布是在其他西方國家出於安全考量，禁用中國擁有的這個短影音分享平台之後，採取的行動。

央廣報導，對於總部設於北京的字節跳動(ByteDance)公司所擁有的TikTok應用程式，因為擔心使用這個短影音分享平台的用戶數據可能最終落入中國政府手中，進而傷害西方的安全利益，使得TikTok受到日益增加的審查。

英國國家網路安全中心(National Cyber Security. Centre, NCSC)一直在評估是否應該禁止政府手機使用TikTok。不過，美國、加拿大、比利時和歐盟執委會已經禁止在政府配發的手機使用這款應用程式。

英國內閣辦公室部長陶敦(Oliver Dowden)告訴國會，政府部門的設備只能訪問事先已在核准名單中的第三方應用程式。

他接著說：「我們也禁止在政府設備上使用TikTok，並立即生效。」

道登接著說，這項禁令不包括私人設備，並且出於業務理由，需要在政府設備上使用TikTok時，將會給予有限度的豁免。

他表示：「這是基於政府設備的特定風險，所做的相應措施 。」

TikTok一名發言人表示，對於英國今天決定追隨其他西方國家，禁止政府手機使用TikTok感到失望。

TikTok 英國 手機

上一則

法國7000人抗議退休改革法案 警方施放催淚瓦斯

下一則

「線人要求毒品當獎勵」 菲律賓緝毒官員發言惹議

延伸閱讀

拜登逼北京「字節跳動」出售TikTok 不然等著被禁

拜登逼北京「字節跳動」出售TikTok 不然等著被禁
被禁或脫離中國母公司 TikTok證實拜登政府建議二選一

被禁或脫離中國母公司 TikTok證實拜登政府建議二選一
橙縣公務設備禁TikTok 影響1.8萬人

橙縣公務設備禁TikTok 影響1.8萬人
拜登逼北京「字節跳動」出售TikTok 不然等著被禁

拜登逼北京「字節跳動」出售TikTok 不然等著被禁

熱門新聞

日本富士新聞網報導，大丸別莊前社長山田真12日被發現明顯死亡，疑似是輕生身亡。（取材自日本ANN NEWS的YouTube官方頻道）

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

2023-03-12 09:10
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
喬治（左起）、路易、夏綠蒂不一定都能在爺爺的加冕典禮上現身。（歐新社資料照片）

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

2023-03-12 18:24
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特用戶@P9rAw

東京麥當勞新座椅曝光 網批：商家用意「太噁心」

2023-03-15 14:24
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（左） 。(路透)

台友邦宏都拉斯 總統：已指示外長和中國建交

2023-03-14 20:12
俄軍9日發射飛彈空襲基輔後，烏克蘭緊急工作人員在現場救災。（路透）

俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息

2023-03-11 02:29

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒
最後悔入手的家電？過來人點名這2款：簡直是垃圾

最後悔入手的家電？過來人點名這2款：簡直是垃圾