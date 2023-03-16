英國：禁止政府手機使用TikTok 立即生效

英國16日宣布禁止在政府手機上使用TikTok，並立即生效。（取材自Unsplash）

各國政府紛紛對TikTok 下禁令後，英國 16日表示，將禁止在政府手機 上使用TikTok，並立即生效。英國的這項宣布是在其他西方國家出於安全考量，禁用中國擁有的這個短影音分享平台之後，採取的行動。

央廣報導，對於總部設於北京的字節跳動(ByteDance)公司所擁有的TikTok應用程式，因為擔心使用這個短影音分享平台的用戶數據可能最終落入中國政府手中，進而傷害西方的安全利益，使得TikTok受到日益增加的審查。

英國國家網路安全中心(National Cyber Security. Centre, NCSC)一直在評估是否應該禁止政府手機使用TikTok。不過，美國、加拿大、比利時和歐盟執委會已經禁止在政府配發的手機使用這款應用程式。

英國內閣辦公室部長陶敦(Oliver Dowden)告訴國會，政府部門的設備只能訪問事先已在核准名單中的第三方應用程式。

他接著說：「我們也禁止在政府設備上使用TikTok，並立即生效。」

道登接著說，這項禁令不包括私人設備，並且出於業務理由，需要在政府設備上使用TikTok時，將會給予有限度的豁免。

他表示：「這是基於政府設備的特定風險，所做的相應措施 。」

TikTok一名發言人表示，對於英國今天決定追隨其他西方國家，禁止政府手機使用TikTok感到失望。