聖嬰現象可能成形 澳洲估小麥出口下滑20%
全球第二大小麥出口國澳洲在2023-24年度的小麥出口量可能會從紀錄高點下滑20%，因天候轉為較乾燥的型態，導致產量下滑。
澳洲農業資源經濟局表示，2023-24年度小麥出口量可能會下滑至2250萬噸，低於一年前創下的2800萬噸新高水準；產量預期從3920萬噸下滑至2820萬噸。小麥播種作業要等到4月才會展開。
在俄羅斯入侵烏克蘭，導致農產品運輸受阻、小麥價格飆上紀錄高點後，澳洲供應的小麥在過去一年一直協助抑制全球的小麥價格。
澳洲農業資源經濟局表示，過去一段時間，反聖嬰現象氣候事件帶來大量雨水，帶動澳洲的小麥生產增加，但未來幾個月預期重返較不利、較乾燥的天候狀況。當局表示，在2023-24年度，農業產業將受到天候轉向聖嬰現象或印度洋偶極（Indian Ocean Dipole, IOD）引發類似乾旱的環境影響。
澳洲農業資源經濟局局長格林維爾表示：「我們預期天候將轉向乾燥型態。我們已連續三年潮濕多雨，這在歷史紀錄上實在罕見。」「不過由於儲水量與土壤濕潤的程度，產量應該仍會維持在平均水準之上。」
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