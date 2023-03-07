我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

聖嬰現象可能成形 澳洲估小麥出口下滑20%

編譯葉亭均／綜合外電
澳洲農業資源經濟局預估小麥出口可能下滑20%。（路透）
澳洲農業資源經濟局預估小麥出口可能下滑20%。（路透）

全球第二大小麥出口國澳洲在2023-24年度的小麥出口量可能會從紀錄高點下滑20%，因天候轉為較乾燥的型態，導致產量下滑。

澳洲農業資源經濟局表示，2023-24年度小麥出口量可能會下滑至2250萬噸，低於一年前創下的2800萬噸新高水準；產量預期從3920萬噸下滑至2820萬噸。小麥播種作業要等到4月才會展開。

俄羅斯入侵烏克蘭，導致農產品運輸受阻、小麥價格飆上紀錄高點後，澳洲供應的小麥在過去一年一直協助抑制全球的小麥價格。

澳洲農業資源經濟局表示，過去一段時間，反聖嬰現象氣候事件帶來大量雨水，帶動澳洲的小麥生產增加，但未來幾個月預期重返較不利、較乾燥的天候狀況。當局表示，在2023-24年度，農業產業將受到天候轉向聖嬰現象或印度洋偶極（Indian Ocean Dipole, IOD）引發類似乾旱的環境影響。

澳洲農業資源經濟局局長格林維爾表示：「我們預期天候將轉向乾燥型態。我們已連續三年潮濕多雨，這在歷史紀錄上實在罕見。」「不過由於儲水量與土壤濕潤的程度，產量應該仍會維持在平均水準之上。」

澳洲 烏克蘭 俄羅斯

上一則

禽流感傳播所致 秘魯海灘驚見「逾3400隻海獅死亡」

下一則

主人搬家 貓躲沙發一起被賣走 3天後才找到

延伸閱讀

美銀CEO：美Q3陷技術性衰退 羅比尼：全球有硬著陸風險

美銀CEO：美Q3陷技術性衰退 羅比尼：全球有硬著陸風險
慶世界同志驕傲節 澳洲總理領5萬人遊行穿越雪梨大橋

慶世界同志驕傲節 澳洲總理領5萬人遊行穿越雪梨大橋
史上首位 澳洲在任總理參加雪梨同志遊行

史上首位 澳洲在任總理參加雪梨同志遊行
仿效歐美禁用TikTok？澳洲：尚未接獲國安建議

仿效歐美禁用TikTok？澳洲：尚未接獲國安建議

熱門新聞

英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22
一名台灣男子和友人赴柬埔寨在金邊狂歡，一群人喝掉10瓶洋酒後各自回家，隔天早上該名男子被發現死於公寓。圖為柬埔寨首都金邊鑽石島附近建築群。（中新社）

他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃

2023-03-02 09:53

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走