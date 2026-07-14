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日本北海道機場導入機器狼 全天候巡邏驅趕野生動物

中央社北海道14日綜合外電報導
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圖為在日本北海道瀧川市，一台名為「怪獸狼」（Monster Wolf）的機器人被...
圖為在日本北海道瀧川市，一台名為「怪獸狼」（Monster Wolf）的機器人被安裝到農場附近。(路透)

日本各地熊害頻傳，為了驅離熊隻等可能影響飛機起降的野生動物，北海道釧路機場今天首度公開向媒體展示新引進的狼型機器人「怪獸狼」。

日本「讀賣新聞」及「釧路新聞」報導，這次釧路機場引進的狼型機器人長168公分、寬78公分、高100公分，重量約120公斤，是一個將「怪獸狼」與可進行割草及除雪等作業的設備YARBO結合而成的自走式裝置。

該裝置能發出與汽車喇叭音量相當的聲響，並可隨機播放狗吠聲、人聲等50種動物討厭的聲音。

此外，這台狼型機器人還搭載全球定位系統（GPS），電池採用太陽能充電，在電池電量不足時會自動返回充電站。

行駛速度約每小時1至2公里，往返一趟機場管制區內長約250公尺的週邊道路，大約耗費15至20分鐘，並能24小時全天候來回巡邏，移動時會一邊發出威嚇聲一邊割草，夜間還會發光。

北海道機場公司（HAP）表示，釧路機場自2024年度起開始使用「怪獸狼」進行實證試驗。

結果顯示，「怪獸狼」運行時，狐狸與兔子等小動物的出沒次數比過去減少約6成，不僅降低了野生動物與飛機相撞的風險，也減少機場工作人員為了驅趕動物而臨時出動的次數，有助於減輕職員負擔並節省人力。

HAP釧路機場事務所機場營運部長三上曉洋表示：「目前已證實這套設備能為機場安全做出巨大貢獻。我們希望結合現場累積的經驗，致力於進一步提升安全性。」

研發「怪獸狼」的業者太田精器社長太田裕治則表示：「能在安全性要求極高的機場發揮成效，感到非常欣慰。希望未來也能推廣到那些飽受熊隻出沒問題所苦的地區。」

精華 FAQ

  • 釧路機場引進的是狼型機器人「怪獸狼」，並與可割草、除雪的自走設備結合，讓它能在機場周邊持續巡邏，降低熊隻與其他野生動物接近跑道的風險。

  • 它可發出接近汽車喇叭的聲響，並隨機播放狗吠、人聲等50種聲音，還有GPS、太陽能充電與自動返航功能，能24小時來回巡邏並在夜間發光。

  • 試驗顯示狐狸與兔子等小動物出沒次數比過去減少約6成，降低飛機撞上野生動物的風險，也減少臨時出動驅趕的次數，機場認為對安全與人力節省都有明顯幫助。

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